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中秋住房率不如預期 住宿費太貴害慘國旅？業者委屈喊冤

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市瑞芳區的九份是國際級熱門景點，一望無際的山城及海洋吸引民眾前往。記者李成蔭／攝影
新北市瑞芳區的九份是國際級熱門景點，一望無際的山城及海洋吸引民眾前往。記者李成蔭／攝影

中秋連假結束，國旅住房率不如預期，網路引起討論是住房太貴，業者則喊冤，仍有經濟實惠選擇，且近期成本都在增加，不可能壓低住房價格。新北觀旅局強調持續推廣旅宿業更精緻；學者則指出，問題在國人不會去都會區住房，因此最重要是觀光署要加強吸引國際客及陸客。

國內各區住房率近日普遍未達預期，僅有少數有口碑或大型機構表現較為不錯，像其中新北住房率都大約僅在5至6成，讓不少業者擔心，也引起網路熱烈討論。外界普遍認為，關鍵還是台灣住房太貴，那還不如出國。

新北市旅館商業同業公會表示，新北的住房率的確都在5至6成，這不能都說業者房價太高，其實很多也有經濟實惠的選擇，就看消費者怎麼決定；客觀條件來看其中關鍵，還是消費型態有很大的變化，其實不管餐飲業、旅館業等，人力資源都不夠。

公會反映，很多業者也想把住房價格壓下來，但因為人力成本提升，再加上平日遊客並未那麼多，難以均攤平衡收益，導致業者只能反應在住房價格上。公會認為，旅遊環境需要中央及地方政府、民間一同合作，不能只是一個口號，就讓業者去配合。

公會建議，現在不要說想著吸引國外，從吸引本國人開始就是一個挑戰，他舉例，像是新北的青春山海線、歡樂耶誕城、金山溫泉等都很好，但如何吸引大家「住下來」，不能只是短暫的單點旅遊，更不能只是季節性的推廣，而是要長久規畫及配套，並連結或開發出更多的點。

觀旅局強調，新北住房率目前逐步回升至疫情前9成左右，疫情期間並持續做好準備工作，包含與國際訂房平台（OTA）合作，推動新北旅宿的「OK標章」，並藉由該平台業者提供超過30種以上語言，行銷新北安心旅宿。

此外，疫情趨緩後，也持續辦理新北「優良旅館」、「魅力民宿」的評選，以及「新北金好住」等行銷活動，以期提升並行銷新北旅宿服務品質；國慶前更將揭開「新北金好住 旅行你我承諾」的系列行銷活動，辦推介會及抽獎等協助創造新北旅宿產業商機。

台北城市科技大學觀光系休閒所助理教授李奇嶽分析，其實住房主要問題還是在都會區，因為國人不可能去都會區住房；解決辦法就是盡快恢復國際客及陸客來台，中央政府應該給觀光署更多經費及人力去推廣。

東南科技大學休閒事業管理系副教授陶翼煌指出，國內相關業者包含旅行社等，應該加強「感動」來抓住國內消費者的心，讓民眾知道該旅遊地有更深的價值，業者可以跟地方社區、原民部落合作，把台灣特有的生活文化、地方創生等帶入旅程當中。

位於新北的碧潭風景區，是新北知名景點，周圍不少住房飯店。記者李成蔭／攝影
位於新北的碧潭風景區，是新北知名景點，周圍不少住房飯店。記者李成蔭／攝影
淡水金色水岸及老街一直是北部熱門景點，沿線不少裝置藝術，馬偕博士當年上岸處的周圍，也吸引不少民眾參與導覽解說。記者李成蔭／攝影
淡水金色水岸及老街一直是北部熱門景點，沿線不少裝置藝術，馬偕博士當年上岸處的周圍，也吸引不少民眾參與導覽解說。記者李成蔭／攝影

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