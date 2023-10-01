影／重機團體動員停滿松山區汽車格 預告上凱道爭權益

重機團體下午在松山國小完成最後一場「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，車友們高喊「道路平權 交通解嚴」口號，呼籲車友要跟選區立委參選人交換意見，請他們支持修正法案，也預告將在10月中上凱道爭取權益。

重機團體為了因應交通部與五都交通局不同意大型重型機車停放機車格的決議，今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友下午騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」停放於汽車停車格內，依照交通部的規定停放，藉此向社會展示，交通部與五都交通局的政策浪費寶貴的土地空間，重機團體訴求重機的排氣量大不代表車體大，希望能依據自己的需求來選擇停放汽車格和機車格。 重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」，停車場內有設置重機專用停車格。記者許正宏／攝影 重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」，停車場內有設置重機專用停車格。記者許正宏／攝影 重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」停放於汽車停車格內。記者許正宏／攝影 重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」停放於汽車停車格。記者許正宏／攝影 重機團體今天發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機到松山國小、松山車站地下停車場等地，將重機「一車一格，停好停滿」停放於汽車停車格內，地下停車場內的重機優先車位被汽車停滿。記者許正宏／攝影