國旅昂貴寧出國？ 專家：比較基準不同

中秋連假訂房率再創新低，民眾紛紛抱怨國旅昂貴，不如出國玩！專家曾建華受訪時表示，國內旅宿本來就有低、中、高的訂價策略，如果拿國內高級旅宿跟出國比，自然會有出國玩更便宜的想法。學者李奇嶽也說，國內連假並不一定是國外的假期，所以會碰上旅宿平日價格，兩者做比較不公平。

網友在「PTT論壇」上發文表示，在新聞看到機場爆滿（每日平均12萬人次進出）一事，大部分都是要去日本或東南亞國家玩；反觀台灣國內旅遊因為住宿太貴，訂房率創下歷史新低。底下網友也紛紛應援說，「國內住一晚都能買機票了」、「一堆週末每晚破萬的飯店，真的超盤」，與「在台睡2晚泰國玩1個禮拜」等怨言。

中秋連假國旅冷清

根據觀光署統計，截至9月22日，中秋連假訂房率僅47.69%；國慶連假則為54.75%，紛紛創下新低點。然而，台北城市科大觀光事業系助理教授李奇嶽指出，台灣平均訂房率都是都會區與風景區一起算，風景區住房大多都是滿的，而都會區飯店主攻國外旅客，住房率卻不樂觀，所以要檢討的狀況其實是：「我國為何缺乏國外觀光客？」

麗東旅行社資深顧問曾建華也認為，今年中秋國旅住房率很差，恐怕是網路說法，且網路聲量不代表事實，因為「狀況其實沒有比較差」，自己民宿住房率還大多都有8、9成。至於訂房率不滿五成的說法，也要看計算方式，如果隔天要上班的連假最後一天，訂房率自然就會比較差。

然而，國際民宿協會理事蔡秋香指出，今年中秋國旅的狀況確實比較不好，但主要因為中秋與國慶連假太近，旅遊人潮被分散；而且民眾中秋節習慣在家過節；加上疫情過後，民眾還是喜歡出國旅遊。

高價是訂價策略

針對民眾抱怨全台灣旅宿費用昂貴，還不如出國的看法，曾建華表示，這說法有一定的真實性，但並不絕對，像是墾丁、花蓮等景點，一個房間要價6千、8千，甚至一萬多的狀況都不稀奇。他說，但如果民眾拿這些高級旅宿與出國玩相比，自然會產生「不如出國玩」的想法，重點是比較基準的問題。

他進一步說，國旅本來就有低、中、高的訂價策略，就算是熱門的旅遊區也有相當便宜的住宿，且疫情過後，雞蛋、電價與汽油等原物料價格都在上漲。

針對國旅費用是否太昂貴的問題，蔡秋香則認為，這其實是見仁見智，但旅宿業面臨人事成本上升、原物料上漲，也不得不調整價格，但這是景氣的問題，各行各業都調漲，但如果國旅狀況要怪給業者漲價，並不公平。

離峰旅遊撿便宜

針對國旅費用昂貴的問題，李奇嶽分析說，因為台灣民眾太習慣於假日旅遊，尤其是長假的時刻，旅宿費用自然就會飆高，但如果民眾於平日旅遊旅的話，就會發現「價格其實還滿親民的」。

他說，出國旅遊最貴的是機票，但目前台灣廉價航空狀況恢復的很好，有22間廉航在台灣營運，所以出國成本相對比較便宜，再加上我國的連續假日不代表國外的假日，且民眾出國旅遊大多會出去4、5天，就會涵蓋到平日，住房費用自然也會降低，所以拿這兩個數字來比，其實並不公允。

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