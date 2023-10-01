今年蛋荒恐提前？蛋價雖不漲 蛋商估10月中旬出現缺口

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，國產蛋買氣大漲，目前蛋價維持產地價45.5元、批發價55元歷史高點，台北市蛋商公會表示，產銷還算穩定，本周蛋價不會調整，「但10月中旬恐出現用蛋缺口」，若年底禽流感嚴重，缺口將更大。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每日約有3360萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬7000箱（每箱約200顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約60萬顆供應缺口。

北市蛋商公會理事長林天來說，近期進口蛋因媒體負面報導引發消費者不必要的恐慌，強調目前產地生產量雖稍不足，但整體供需仍算穩定，蛋價不會調整，依舊維持產地價45.5元、批發價55元；至於10月蛋價是否調整及供需問題，林天來保守表示，未來的事情先不預估，蛋價要不要調整則還要看產蛋率及整體產銷的情況。

北部蛋商指出，消費者如今對進口蛋的不信任，加上學校營養午餐禁用液蛋，國產蛋需求大增，蛋產蛋率尚未有顯著提升，蛋商調蛋情況頻繁，營業用箱蛋上周就傳出南部產地加價賣，從一箱約900元漲到1200元，預估今年蛋荒會提早至10月中旬就出現。

北市蛋商公會常務理事劉威志表示，目前本土雞蛋產量仍稍不足，一般來說大型節日過後，雞蛋需求量會逐漸減少，產銷逐漸恢復穩定，「通常都會有剩」，但今年中秋過後卻沒剩多少，萬一年底禽流感情況嚴重，缺口恐變更大。