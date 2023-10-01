小犬颱風形成 10月2至5日綠島及蘭嶼航班暫停

颱風接連來襲，海葵颱風造成台東山海鐵馬道樹木傾倒、折斷，部分路段暫時封閉，縣府建設處宣布全段搶通開放。不過，小犬颱風又形成，10月2日至5日綠島及蘭嶼航班暫停、第20屆全國布農族射耳祭也宣布延期，上次颱風豪雨導致部分河川淤積未清理，地方擔心水滿為患沖刷農地，希望颱風不要來。

杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵等颱風接連襲台，上月海葵在台東東河登陸，造成東河、池上及關山等地樹木折損及作物損失，高雄市環保局跨縣市支援，協助清運倒伏路樹及廢棄物。

全長21公里的山海鐵馬道自行車道是台東市區休憩景點，兩旁大樹遮蔭，形成天然綠色廊道，在海葵颱風席捲下，樹木傾倒及折斷嚴重，一度暫停開放。縣府建設處表示，近期已將鐵馬道全段搶通完成，期待不久後受損樹木可恢復往日綠意。

海葵颱風離台不到一個月，小犬颱風又逼近台灣。東部航務中心表示，返綠島、蘭嶼船班10月2日11點30分起至10月5日止全部取消。海端鄉公所表示，原訂10月4日至10月6日舉辦第20屆全國布農族射耳祭，考量颱風來襲已經決定延期，明天（10月2日）上午10點與各鄉區召開視訊會議，研商舉辦日期。