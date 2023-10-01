93％重機超過機車格設計 新北市交通局長：應全國檢討

重機團體今發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，要求政府開放重機停一般機車停車格。新北市政府交通局長鍾鳴時指出，尊重團體訴求，但交通部曾調查過各種品牌重型機車，有93％的重機車體都超過現有機車停車格設計規範，目前才會無法開放使用，他認為重機要停放一般機車車格，必須全國性檢討。

鍾鳴時說，當時交通部曾搜集過各界意見，上月也有發公文知會地方政府，但調查市面各種品牌重型機車，93％車長車寬，都超越現有的機車停車格設計規範，沒辦法直接開放直接使用。先前地方也有調查一般民眾對重機停放機車格意見，也有75％認為不妥。

鍾鳴時表示，先前針對大型重型機車，為相關安全管理是比照小型汽車，除非交通部修改，否則不管到哪裡，車子都無法停入現有車格。