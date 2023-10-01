忘量血壓護師就上門⋯花蓮慈院整合資通訊打破醫院圍牆

超高齡社會來臨，醫療照護對象增加，醫護人力卻不敷使用。偏鄉醫療資源稀缺，加上人口老化更快，醫療轉型迫在眉睫。花蓮慈濟醫院「打破圍牆」，利用資通訊科技將花東人口歸人、歸戶建置「健康戶口名簿」，並整合GIS地理資訊系統，讓公衛護理師能一眼找到「沒量血壓」、「忘記篩檢」的民眾，讓醫療資源進入社區、管理民眾健康。計畫推動至今花東民眾跨區就醫比率大幅下降，不再需要翻山越嶺。

●設健康戶口名簿 健康狀況一目了然

「走出圍牆之外，要想的事情更全面。」花蓮慈院副院長陳星助表示，社區不比醫院，有病人完整的疾病診斷、檢驗資料，醫院的「健康福祉科技整合照護系統」完全不用人工，一個縣市約20多萬人口的各式健康資料歸人、規畫只需3分鐘，建置的「健康戶口名簿」是以住址轉變為戶號，資料去識別化確保資安，同時民眾慢性病治療狀態、領藥狀況、個人健康評估及失智症評估等一目了然。

他表示，若再結合健保資料庫、基因資料庫等，就能在該地區進行完整健康管理；針對已罹病的民眾，也能落實疾病個案管理。目前該系統已推行至花蓮、台東、苗栗、南投等4縣市，資料庫人口共計47萬人。新北市、嘉義縣也表示願意加入系統，未來將逐步推展至全台。

陳星助舉例，新冠肺炎期間，衛福部疾管署通知花蓮一處衛生所，有2例新增確診個案，標準流程需要人工進行「疫調」，詢問確診者接住對象、足跡等。有了健康戶口名簿，衛生所主任進入系統查看，就能知道確診者、接觸民眾的同住家人有哪些，挑出對象後直接普篩，結果均呈陰性，隔日即解除警報，與傳統疫調過程相比快速許多。

●建置視覺地圖 找出忘量血壓、忘篩檢個案

在長照方面，陳星助表示，可將民眾依自我健康管理能力區分。能力較佳者，提供穿戴裝置，健康數據監測直接上傳系統；能力較差者，則引進「健康守門人」，可在手機上直接看到哪些民眾沒量血糖、血壓，主動至家中協助民眾量測生理數值、關心病況，並將量測資料上傳；能力中等者，則可自行至社區健康管理中心，插入健保卡量測，資訊直接由健管中心上傳雲端。

陳星助說，系統也整合GIS視覺地理地圖，結合居住地、不同預防保健，將其視覺化。若經資料比對，發現高風險家庭並未進行應做的疾病篩檢，公衛護理師就能直接至民眾家中主動訪視。以衛福部國健署肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢為例，有家族史的民眾可獲補助免費篩檢，但過去民眾確診肺癌後，醫院難以得知需要篩檢的家人為在何處。藉GIS地圖整合家庭健康戶口名簿，醫院能馬上找到人、主動發訊息通知民眾到院篩檢。

●資料格式與衛生所互通 加快篩檢速度

東部偏鄉診所、醫院稀少，多靠散在社區的衛生所撐起醫療服務。陳星助說，花蓮慈院健康福祉科技整合照護系統採用國際醫療資料標準交換格式（FHIR），把衛生所醫療資訊系統（HIS）改為FHIR格式，就可與醫院直接串接。

他舉例，過去衛生所醫師要為民眾安排驗血，要先開立紙本單據，隨檢體送至醫院後，醫檢師檢查完畢，檢查報告又要印出紙張送回衛生所，由衛生所醫師手動輸入衛生所系統，非常繁雜。統一改為FHIR格式後，衛生所醫師開立檢驗單，醫院同步收到需求，檢驗後醫檢師一鍵就能將報告發回衛生所系統，能減少手動輸入導致的錯誤機率，讓病人更快收到檢驗結果、開啟後續治療。

●不必翻山越嶺 跨區就醫比例降

另外，陳星助說，長者愛用LINE通訊，醫院建立LINE BOT對話工具，除能主動提醒民眾就醫，醫師也能透過LINE APP查看民眾疫苗打了沒、公費健檢有無進行，護理人員也能直接拍照、錄音作為個案記錄，減少手動謄寫時間。為服務原鄉民眾，醫院以4種原民語言，錄製120部衛教影片，供民眾在LINE APP直接取用。

陳星助表示，健康福祉科技整合照護系統整合資通訊技術，落實全人醫療概念，從健康戶口名簿、GIS地圖及LINE BOT等功能整體啟用後，民眾受惠遠距醫療，不必翻山越嶺才能就醫，跨區就醫比率明顯降低，東部地區民眾平均餘命也呈現逐年上升。