桃園市1200月票新增16線明上路 桃園大龍潭通勤族有福了

桃園市政府配合桃竹竹苗定期票明天（2日）上線，桃園市政府公布基北北1200月票新增跨區16條國道（公路）客運第二波路線上路，引發龍潭及各區民眾期盼，桃園市政府交通局長張新福今天上午表示，第二波新增16條國道、公路客運線，其中龍潭新增6條台北、龍潭國道路線，可分散之前只有709線乘客塞車，讓往返桃園、台北之間民眾有更多選擇。

桃園市議員徐玉樹關心龍潭至台北捷運永寧站709客運線班車塞爆問題，因應大龍潭地區往返雙北通勤族愈來愈多，他多次爭取增加709線客運增班和增開其他路線，市府交通局公布明天起16線國道、跨區客運上路，徐玉樹分享這次1200都會通新增16條路線，「通勤族超開心」，他說，幾條國道線納入1200，增加民眾搭乘意願，可大大改善龍潭往返台北通勤問題。

桃園市政府交通局公告新增基北北桃1200月票的國道、公路客運路線，包括往返國道的國光客運1804（基隆至長庚轉運站）及1820、1820A、1820B、1821（龍潭至台北）4線；亞聯1728（龍潭交流道至台北）、台聯客運5350（龍潭至台北松山），和欣客運7500（台北至桃園經國轉運站）、7504及7505（均板橋至中壢），長榮5203（桃園機場至台北）、5203A（蘆竹至台北）；還有新竹客運5634（中壢至龍潭高平）、5640（龍潭）、5641及5642（均楊梅），總共新增16 條路線。

張新福表示，基北北桃1200通勤月票7月1日第一波上路，由於中央系統作業不及，許多路線無法及時上線，這些第二波跨區徎國道及公路客運的16條路線，納入明天起第二波上線，包括往返桃園國際機場和台北忠孝復興站、龍潭到板橋、新店等地客運，將使很多北上通勤民眾受益。