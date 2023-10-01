苗栗客運往返竹苗兩路線減班 監理站：仍保留核心班次

苗栗客運5801及5803路線往返新竹、苗栗，因駕駛人力荒，10月2日至31日減少6班次，苗栗監理站今天表示減少是離峰班次，尖峰班次仍保留，監理站持續督導，以維持基本民行。

苗栗客運公司因駕駛人力欠缺，公告5801、5803路線，將於10月2日至31日實施減班，其中5801新竹─苗栗（經頭份、明德），原往返37班次，裁減新竹發車上午9點30分、下午4點20分、晚上7點40分，及由苗栗發車下午2點20分、晚上9點20分班次，減班後5801路線往返仍有34個班次服務。此外，5803新竹─苗栗（經竹南）原往返計有20班次，裁減苗栗發車的下午5點35分班次，實施減班後仍有19個班次服務。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，苗栗客運裁減5801及5803路線，合計6個離峰班次，仍保留尖峰班次，監理站持續積極督導苗栗客運公司，全面檢討排班模式，以維持基本民行。

另，苗栗縣長鍾東錦發現公車駕駛人力荒嚴重，短期也難以紓緩，他認為公車司機薪水待遇還不錯，指示縣府勞工及青年發展處評估就業市場需求與趨勢，多多辦理大客車駕駛訓練班因應。