流感、肺鏈疫苗明日開打 這一點弄不清楚麻煩大了

各醫療院所明起正式開打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗。疫苗開打前，醫師示警三件大事，第一、接種疫苗前，健康狀況一定要穩定；第二、今年多款疫苗分對象、分階段施打，打疫苗前一定要詢問清楚；第三、今年新冠、流感疫情恐大爆發，打疫苗無法完全避免感染，平時須戴口罩、勤洗手，如果有發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀應速就醫。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗已施打多年，算是安全的疫苗，但民眾接種疫苗前，第一、要注意身體狀況，健康情形一定要穩定，包括控制好血壓、血糖，不能有感冒、發燒。這次新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，可說是在短時間內陸續開打，目前建議民眾優先接種新冠及流感疫苗，因為這兩支疫苗須每年施打，且今年疫情威脅較為嚴重。

第二、這次新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗陸續接種，並分對象、分年齡層、分階段施打，「真的非常、非常複雜」。基層醫療協會理事長林應然說，即將開打的流感疫苗優先施打65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員等高風險族群。另新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也有相關規定，「很多民眾自己都不清楚，該打那種疫苗」，建議施打前，一定要詢問清楚，才不至於發生打錯疫苗的情形。

第三，這2、3天為中秋連假，緊接著下個周末是雙十連假，連假期間，民眾常到人潮密集場所，均增加感染新冠、流感等病毒機會，「今年流感疫情，一定會盛行」。林應然指出，流感現在已經在流行，特別是A型流感，預期流感疫情於這兩周會上升，合併今年「免疫負債」嚴重，新冠、流感疫情於秋冬季節會有出現一波大流行。

林應然說，感染流感的病人很多，上周抗病毒藥物開立20多盒，目前不用經過篩檢也可以使用，藥品供給沒有問題，但仍提醒打疫苗無法完全避免感染，平時須戴口罩、勤洗手，一旦有不適症狀應速就醫。

衛福部疾管署表示，本年度四價流感疫苗採購共有4家廠商投標，包括國光生技349萬3450劑（占50%）、賽諾菲公司192萬1400劑（占27.5%）、東洋藥品公司86萬4630劑（占12.4%）、高端公司70萬7420劑（占10.1%）。