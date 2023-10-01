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重機「摩托起義」要交通部出來面對 驚動王國材回應了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，車友將石碇服務區內停車格停滿重機，訴求可以選擇停放汽車格和機車格。記者許正宏／攝影
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，車友將石碇服務區內停車格停滿重機，訴求可以選擇停放汽車格和機車格。記者許正宏／攝影

今天是中秋連假收假日，重機團體因不滿政府不同意重機停放機車格的決議，抓準時機今天發起「十月零一，摩托起義」活動，上午先在國道5號石碇服務區，比照交通規則「一車一格」停滿停車場，導致停車困難。交通部公路局說，現行法規將重機視為小客車，因此行駛規定及罰則均採同樣標準；交通部長王國材說，此事已由路政司處理。

重機團體不滿交通部不開放重機停放機車停車格，發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁3場集結活動，上午第一場逾300輛重機湧入國道5號石碇服務區，「一車一格，停好停滿」，下午將轉戰台北市忠孝東路，接著前往饒河夜市周邊3個公有汽車停車場停放。

知名YouTuber「通勤者之歌」表示，當初會辦這場活動，自7月7日和交通部公路局等單位開協調會，希望能開放250CC以上重機，也能停放機車停車格，當初訴求是認為重機的排氣量大不代表車體大，希望有選擇停放汽車格和機車格，但協調會完之後，公路局說衡量93%以上重機的長度超過2公尺，所以不允許。

交通部高公局表示，尊重重機團體有不同意見及爭取權益，惟不應妨礙其他用路人停車權益，呼籲重機朋友應回歸理性表達意見。

《道路交通管理處罰條例》第92條第6項明文，大型重型機車，除本條例另有規定外，比照小型汽車適用其行駛及處罰規定；其駕駛執照考驗及行駛規定，由交通部會同內政部定之。

交通部公路局監理組長魏武盛說，論該法規定而言，大型重機車的權利、義務及停車規定等，就是比照小型車辦理，因此一般機車得兩段式左轉，大型重機車就不必。

至於現行劃設停車格辦法，則源自《道路交通標誌標線號誌設置規則》第190條規定，明文小型車、大重機停放線長、寬設置相同；一般機車則另有不同尺寸。而縣市政府對於標誌、標線、號誌設置方式，交通部尊重地方因地制宜劃設。

他說，大型重機若停放一般機車停車格，可能也會有排擠效應；不過，公路局為政策執行單位，尊重民眾訴求，亦會蒐集相關意見代為反應。

「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，車友將石碇服務區內停車格停滿重機，訴求可以選擇停放汽車格和機車格。記者許正宏／攝影
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，車友將石碇服務區內停車格停滿重機，訴求可以選擇停放汽車格和機車格。記者許正宏／攝影

重機 交通部長 標誌

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