少男尺寸「異於常人」中秋節前割包皮 紙杯罩不住改用湯碗

一名15歲少年因反覆性龜頭炎，趁中秋連假前的28日晚間，就醫割過長的包皮，但他尺寸「異於常人」，一般患者術後用紙杯保護傷口，但他得用鍋燒意麵的紙碗才「罩得住」，且30日回診時，少男還把紙碗挖空，理由是晨間勃起時碗底會頂住摩擦，泌尿科醫師只好說，「會多吃幾次外帶鍋燒意麵，多收集一點碗，以備不時之需。」

泌尿專科醫師李嘉文昨在臉書PO出一張照，照片裡有個紙杯與已被挖空底部的紙碗，他加註「這是鍋燒意麵外帶的紙碗，達成了他階段性的任務、即將被回收」。

李嘉文PO指出，「話說前兩天有一位小雞雞很大的客戶，來做手術，原本都是用一般的紙杯來保護，但是手術後，突然發現一般的紙杯太小了……」，他並指「過了兩天龜頭也比較習慣了，也不用再保護了，紙碗階段性任務完成！」

李嘉文的文章引發網友討論，「羨慕用大碗」、「雞雞大的困擾」、「他才1 0幾歲，也算小孩，就那磨厲害」、「感覺他的性對象，比較需要保護⋯」，李嘉文則回文「我會多吃幾次外帶鍋燒意麵，多收集一點碗，以備不時之需。」

李嘉文今受訪時表示，這名15歲少年因包皮太長、反覆性龜頭炎，在9/28晚上由媽媽帶到診所動割包皮手術，他當時即發現少年尺寸「特別地大」，動完手術後，他如往常會給患者紙杯罩住，以防碰撞傷口，但紙杯顯然「罩不住」少年的那話兒，正苦惱該怎麼？突然想到午餐外帶的鍋燒意麵紙碗沒用，拿來試用「恰恰好啦」。

李嘉文說，割包皮術後約要休息三天，連假三天讓放假的少年剛好可好好休息，少年回診，傷口恢復得很好，但鍋燒意麵紙碗底卻被挖空，他問少年為何這樣做？少年靦腆地回「不挖空，早上（晨間勃起）會頂住」。

李嘉文指，術後兩天，少年陰莖消腫許多，但小紙杯還是「不夠用」，診所裡也沒鍋燒意麵的紙碗了，還好前幾天吃麥當勞有七龍珠紙杯，對術後消腫、尺寸略減的少年還能「罩得住」，少年也滿意地返家。

李嘉文行醫20年，閱「鳥」逾十萬人，少年尺寸排名絕對是前幾名，未勃起即有10公分，勃起時更直逼20公分「很壯觀」，診所為此首度出動鍋燒意麵紙碗，他打趣說，未來外帶意麵時，會多要幾個紙碗。