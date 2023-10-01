各疫苗分接階段打搞得好亂 健保署明年要做這件事

明天開打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，但今年包括流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗都採分階段施打，其中肺炎鏈球菌疫苗因有兩款疫苗又分三階段施打，有醫師認為，這是「史上最混亂」的疫苗施打政策。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，衛福部應設置專屬平台，方便醫師、民眾上網查詢疫苗接種紀錄，解決施打亂象。衛福部健保署表示，現已擬定數位轉型相關計畫，預計明年上路。

過去3年新冠疫情期間，自新冠疫苗採分階段施打開始，今年許多疫苗都採分階段施打。黃立民說，「真的搞得很複雜，讓人不知所措」，民眾或許知道第一階段該誰打，但到了第二、第三階段，根本不知道是不是輪到自己，也不知是否符合接種對象，醫師也可能搞不清楚了。

「自費疫苗愈來愈多，如帶狀疱疹、腸病毒A71型、輪狀病毒、日本腦炎、人類乳突病毒（HPV），以及破傷風、白喉、百日咳等疫苗。」黃立民指出，老人家、幼童施打公費疫苗，醫療院所都有紀錄，但自費疫苗就沒有強制，建議衛福部應設置專屬平台，讓醫師、民眾可以上網查詢公、自費疫苗接種紀錄。

健保署長石崇良指出，健保署正推行數位轉型計畫，明年於「大家醫計畫」中整合醫療院所「醫療資訊系統（HIS）」，未來獲民眾同意，醫師能直接將患者疾病以外的資料，如自費健檢、癌症篩檢、自費疫苗等上傳雲端。目前健保資料以醫療資料為主，但有些預防保健資料，如CDC系統的疫苗記錄，或國健署的成人健檢資料，現在正想辦法把醫療、健康資料歸人，以人為中心。

石崇良說，此計畫將先由醫院試行，基層診所因資訊系統較不完備，待下一階段與產業界合作升級診所的HIS系統，並會找幾家診所試辦，從現在「醫療資料紀錄（MR）」，往前延伸為「個人化健康資料紀錄（PHR）」，預計全台2萬家診所於3年內完成。

現在健康存摺裡可以看到疫苗接種情形，如疫情期間的新冠疫苗接種情況。石崇良說，資料整合歸人後，下一步就可以介入提醒符合疫苗接種條件者，就會通知、推播，通知疫苗開打時間，符合公費條件可以前往接種，鼓勵民眾施打。而自費疫苗部分，目前民眾可自行至健保存摺登錄，但不強制。

石崇良說，這是「還資料於民」的想法，讓自己擁有健康資料，才會重視自己健康，做好健康管理，健保目的不是花錢，是讓民眾健康，過去健保在醫療幫忙，現在往前在預防方面幫忙。

舉例來說，國健署公費癌症篩檢條件符合者，每兩年一次、每年一次，都可以提醒去做檢查，如果結果異常，也會通知去追蹤確診。現在發現一個嚴重問題，進行大腸癌糞便潛血檢查後，有潛血反應者很多人沒回來診斷，而回診者每20人就有1人是大腸癌，機會不低占比5%，這會造成延誤治療，預後差很多。

黃立民表示，衛福部雖然呼籲醫師、民眾紀錄自費疫苗施打，但診所醫師平時工作量大，分身乏術，又可能受限於傳輸設備、連線品質等，估計目前自費疫苗登錄占比僅約5至10％，已經很多了，建議健保署應多提供更多誘因，讓醫師願意上傳資料，建議可針對65歲以上長者開始著手，讓疫苗施打更為方便、清楚。

「其實打疫苗最好方式是提供足夠的疫苗，讓醫師依民眾個人情形打該打的疫苗，且最好是隨到隨打。」黃立民說，目前疾管署規畫疫苗分階段施打可能的原因，是疫苗供貨上有所排程，這可能是不得已的情形，但如此複雜的施打措施，以肺炎鏈球菌疫苗來說，可能「難免會發生」重複施打的情形，因此，這次要打疫苗時，民眾及醫護人員一定要多加小心。