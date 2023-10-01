「摩托起義」逾300重機湧入國5石碇服務區 車友酸：警力非常充足

今中秋節連假收假日，重機團體發起「停好停滿」活動，一早於國道5號石碇服務區集合，現場大約300人，大量警力也因此到現場待命，避免發生衝突。活動主辦之一「通勤者之歌」表示，收假日但現場警力非常充足，他們一切合法理性表達訴求；第九公路警察大隊也說，目前都未有影響車聚情況，他們也持續疏導並監控車流。

重機團體發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召重機車友「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿，引發關注。

通勤者之歌說明，這次參與的車友大約一、兩百位，現場是滿場情況，今天是收假日，理當國道上應該不少交通情況要顧，但現場卻「警力非常充足」，包含國道警察，甚至刑警都出動，看來警察們把關注他們看得比國道安全還重要。

通勤者之歌指出，早上警方一度禁止摩托車進入休息站，後來雙方一度有小衝突，經過協調，上午8時30分左右已經都正常通行，過程是對汽車比較抱歉，影響他們進出。活動發起後，不少車友也都線上聲援，明明都是「合法」停放，卻引來關注，這也凸顯政策荒謬。

第九公路警察大隊回應，為避免影響用路人權益，今上午6時起就派遣警力做交通疏導，截至目前約有大型重型機車250部，人數300人，陸續進出石碇服務區，尚未有聚眾影響行車秩序的情形，過程理性平和。

第九公路警察大隊表示，除派員在服務區入口處疏導，也通知交控中心CMS顯示及警廣同步廣播，服務區採總量管制措施，若石碇服務區內車位已滿將暫停車輛進入，避免壅塞車輛亂停。

第九公路警察大隊提醒，停放服務區、休息站內之車輛逾4小時的車輛，依法屬於違規；另外，若有大型重型機車逾時停車及行人穿越線未禮讓行人違規等行為，將完整蒐證，事後逕行舉發，呼籲民眾應理性表達訴求。

通勤者之歌強調，今日活動全程理性合法，也是要表達他們好好騎機車卻遭到排擠，大家都對重機停車政策不滿意，像是沒開放國道，但相關費用及車格卻比照汽車，尤其汽車格那麼大，停一台後還有四分之三空間，資源浪費也對其他汽機車不方便，只要善用及移位，大家還是可以一起停。

通勤者之歌補充，今活動在下午1時30分就會從石碇休息站出發，並於下午2時左右到達忠孝東路三段136號集合，接著下午3時就會到饒河夜市，並一路到晚間8時，持續表達訴求。