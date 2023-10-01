中秋收假日 國5雪隧北上紫爆回堵5.5公里 恐塞到晚上

國道5號從昨晚塞到今天凌晨1點紓解，今天是中秋節連假的收假日，上午8點起，國5北上路段開始出現車多，逐漸回堵；上午10點多，位於雪隧南口往宜蘭回堵約5.5公里，各交流道入口也都有1至2公里回堵，預計今天會塞到入夜。

高公局坪林行控中心表示，觀察中秋節前一天及中秋節當天的車流量，目前尚有一些未北返，今天應該還是會塞到晚上；上午8點，坪林行控中心啟動國5主線及各交流道入口的儀控，並且視車流量緊縮秒數，車流回堵。

國5雪隧前主線目前走走停停，部分紫爆路段時速只有「個位數」，回堵路段維持5公里多；各交流道入口也大排長龍，截至上午10點多，頭城（台9）2公里、頭城（宜4）2公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里，回堵到宜蘭平面道路。

目前北向路段，從礁溪轉運站經國5至南港系統54分，從宜蘭河橋頭經國5至南港系統69分，從羅東傳藝路口經國5至南港系統75分，從蘇澳海山西路（宜蘭餅發明館）經國5至南港系統80分。