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中秋連假收假北返車潮湧現 公路局公布預期壅塞路段

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中秋連假收假日，交通部公路局提醒車潮將湧現。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
中秋連假收假日，交通部公路局提醒車潮將湧現。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

今天是中秋連假收假日，交通部公路局提醒車潮將湧現，包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台61線鳳鼻至香山等路段，中部台61線竹南路段、中彰大橋、台74線台中環線接國3，以及南部台86線仁德系統、歸仁交流道、台18線國3中埔交流道、台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港，東部台9線蘇花路廊等，建議避開易壅塞路段及時段 。

公路局表示，昨日省道部分路段出現車多或壅塞情形，如北部台2線外木山至大武崙、大香蘭至福隆、台64線中和至板橋、台65線土城至國3，中部台61線伸港至中彰大橋、台74線大里至霧峰，及南部台18線嘉義、台86線關廟、台88線鳳山至大寮路段。

公路局指出，今日為中秋節連假最後一日，估亦會陸續湧現車潮，包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台61線鳳鼻至香山等路段，中部台61線竹南路段、中彰大橋、台74線台中環線接國3，以及南部台86線仁德系統、歸仁交流道、台18線國3中埔交流道、台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港，東部台9線蘇花路廊等，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，並請於路程中，隨時注意省道沿線資訊可變標誌及幸福公路App所提供即時路況資訊。

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運' rel='國道客運' data-rel='/2/104883' class='tag'>國道客運共計行駛5729班次，疏運107243人，疏運人數較111年同期增加47.0%；東部國道客運路線共計行駛1398班次，疏運28265人，疏運人數較111年同期增加21.9%。

公路局表示，已請客運業者中秋連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

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