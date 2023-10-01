快訊

8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風進逼 專家指最快周二海警不排除陸警 暴風圈觸陸機會高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站

輕度颱風小犬持續逼近台灣，根據中央氣象署颱風訊息，小犬颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，小犬颱風大趨勢仍往巴士海峽方向前進，暴風圈碰觸台灣近海或陸地的機會很高。周三起將逐步受到外圍環流影響，周四最接近，週五逐步遠離，可能周二發布海上颱風警報。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，初步研判受北方高壓阻擋的影響，小犬颱風移動趨勢偏西行的機率較高。觀察明天小犬颱風移動趨勢；周二早上有發布海警的機率、深夜有發布陸警的機率，警報發布的情況以及降雨熱區視颱風路徑而定。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，今天至周二受東北季風及颱風外圍偏北風至東北風影響，今天北海岸至東北角、宜花及嘉義以南山區午後有零星短暫雨，明天至周二基隆、北海岸至東北角、新北東側、台北陽明山及宜蘭有局部短暫雨，周一午後花東有零星短暫陣雨。

賈新興說，周三至周四受小犬颱風外圍環流影響，其中周三新竹以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部短暫陣雨，其中宜花東及屏東山區留意較大雨勢發生的機率，周四基隆、北海岸至東北角及宜花東有局部短暫陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周五基隆、北海岸至東北角及宜花有局部短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。周六午後北部、宜花及桃園以南有局部短暫陣雨，10月8日基隆、北海岸至東北角有局部短暫雨，午後西半部山區、北部、宜花東及台南以南有局部短暫陣雨。10月9日宜花東沿海有零星短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨，10月8日至10月9日清晨宜蘭留意較大雨勢發生的機率。

輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站

颱風 基隆 賈新興

延伸閱讀

小犬颱風恐威脅台灣 彭啟明估下周二晚海警、賈新興曝降雨熱區

又有颱風？賈新興：台灣東南方熱帶擾動成颱機率高 下周三起受影響

要降溫了！賈新興：未來兩周三波東北風影響 「北部變涼超有感」

中秋連假將至！全台最佳賞月時間和地點 賈新興這麼說

相關新聞

不斷更新／中秋收假日北返車潮 國道11地雷 這時段最好走

今天是中秋節連續假期收假日，高速公路局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

小犬颱風進逼 專家指最快周二海警不排除陸警 暴風圈觸陸機會高

輕度颱風小犬持續逼近台灣，根據中央氣象署颱風訊息，小犬颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每...

病床吃緊 「在宅急症照護」明年試辦

新冠疫後護理缺工，醫院被迫關床，加上邁入超高齡化社會，勞動人口逐步下滑，醫療量能加速緊繃。衛福部健保署長石崇良表示，明年...

在宅急症照護／偏遠地區嘆：居家照護人力從哪來

健保署擬推動「在宅急症照護」試辦計畫，讓照護機構住民及院內患者，在家接受急症治療。不過，健保署政策美意，偏遠鄉鎮地區恐難...

兒科病房暴滿 醫：9成是「呼吸道融合病毒」

近期呼吸道疾病「百花齊放」，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等統統出籠，新冠疫情期間，人們減少社交，特別是兒童，疫後免疫負債...

慈濟大學新設藥學系遭反彈 花蓮慈院：花東缺人

歷經10年爭取，慈濟大學新設藥學系獲准，卻遭反彈。藥師公會全聯會指出，國內藥師已太多、不該再設藥學系，且應落實總額上限管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。