小犬颱風進逼 專家指最快周二海警不排除陸警 暴風圈觸陸機會高

輕度颱風小犬持續逼近台灣，根據中央氣象署颱風訊息，小犬颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，小犬颱風大趨勢仍往巴士海峽方向前進，暴風圈碰觸台灣近海或陸地的機會很高。周三起將逐步受到外圍環流影響，周四最接近，週五逐步遠離，可能周二發布海上颱風警報。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，初步研判受北方高壓阻擋的影響，小犬颱風移動趨勢偏西行的機率較高。觀察明天小犬颱風移動趨勢；周二早上有發布海警的機率、深夜有發布陸警的機率，警報發布的情況以及降雨熱區視颱風路徑而定。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，今天至周二受東北季風及颱風外圍偏北風至東北風影響，今天北海岸至東北角、宜花及嘉義以南山區午後有零星短暫雨，明天至周二基隆、北海岸至東北角、新北東側、台北陽明山及宜蘭有局部短暫雨，周一午後花東有零星短暫陣雨。

賈新興說，周三至周四受小犬颱風外圍環流影響，其中周三新竹以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部短暫陣雨，其中宜花東及屏東山區留意較大雨勢發生的機率，周四基隆、北海岸至東北角及宜花東有局部短暫陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。