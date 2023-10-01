不斷更新／中秋收假日北返車潮 國道11地雷 這時段最好走

（5:25更新）

今天是中秋節連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局說，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

公路局說，預計蘇花路廊今天中午過後逐漸湧現北返車潮，預估南下車流約5000輛／日，北上約1萬4000輛／日。依據目前預售情形，西部國道客運尚有76%空位，東部國道客運尚有86%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路局表示，台18線雙向52K至60K，山美路段至番路路段，沿線部分路段有濃霧。請用路人打開頭燈降低車速，小心駕駛。