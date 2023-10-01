為外送員寫書 碩士生揭地雷

台灣第一本研究台灣外送的專書「超級外送員」近日出版，作者蔡宛芸就讀台大城鄉所時化身外送員，以田野調查完成碩士論文「省時戰：數位中介食物配送勞動的移動政治」，再改成輕鬆活潑的「超級外送員：使命必達的省時戰」一書。

蔡宛芸發現，外送平台是在疫情期間迅速崛起，從二○一九年初的幾百人，到現在的十五萬人規模，外送員的形象，也從疫情剛起時傳誦一時的「月入十萬」，到疫後變血汗產業出現「棄跑」潮。

蔡宛芸也幽默點出外送員最怕的地雷食物—要等很久的雞腿排、地雷餐廳—被戲稱為「必等客」的披薩店。當外送平台以接單數量作為獎金依據，造成外送員車禍頻頻、出車禍也不願報告。

蔡宛芸認為，外送員已是社會不可或缺的一環，不能忽略他們的勞動權益，這也正是書寫此書的原因。