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外送平台砍報酬 專法聲浪再起

聯合報／ 記者陳宛茜陳素玲葉冠妤／台北報導
圖為外送平台示意圖。本報資料照片
圖為外送平台示意圖。本報資料照片

美食外送平台Uber Eats近日公告更改外送員報酬計價方式，另家foodpanda也有相同作為，引發外送員不滿，公平會更因此針對是否涉及濫用市場地位壓低報酬等立案調查。實際上，外送員相關勞動權益多年來爭議不斷，外界再興起訂定專法保障的聲音。

時代力量立委邱顯智日前質詢時說，外送平台多次片面更改外送單價報酬，不斷壓低報酬，導致外送員報酬低於基本工資。「超級外送員：使命必達的省時戰」作者蔡宛芸也發現，不少外送員剛入行時，一單可有一二○元收入，三年後只剩下七十元，原因就在外送平台不只透過招募大量人力省去獎金支出，也透過壓低報酬節省人事開銷。

此外，儘管外送平台與外送員簽訂的合約多為「承攬」，但勞動部勞檢發現，多數平台業者認定平台跟外送員屬於「雇傭關係」。蔡宛芸認為，平台業者未因遭處分改成雇傭制，而是修正工作規範讓制度更像承攬制。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，大部分國家都將外送員列為介於雇傭和承攬間的「中間型態勞工」，工會希望在勞基法尚未認定外送員是雇傭或承攬前，另訂專法管理，最重要是基本工資確立，工會希望以時薪的三分之一來訂定外送員一單的基本工資，如明年起基本工資時薪一七六元，外送員基本工資便是一單五十八元。另目前外送平台客訴機制，應建立仲裁機制。

對此，勞動部勞動關係司長王厚偉未正面回應，僅說勞動部日前研擬的「外送員勞動權益指導原則」都有和平台業者、外送員工會討論，蒐集意見。

外送員 基本工資 勞動部

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