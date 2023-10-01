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在宅急症照護／偏遠地區嘆：居家照護人力從哪來

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導
因應超高齡化健保署明年將推動「在宅急症照護」，讓照護機構住民及院內患者，在家就能接受急症治療，不過在較偏遠的鄉鎮地區恐難以執行。示意圖／ingimage
因應超高齡化健保署明年將推動「在宅急症照護」，讓照護機構住民及院內患者，在家就能接受急症治療，不過在較偏遠的鄉鎮地區恐難以執行。示意圖／ingimage

健保署擬推動「在宅急症照護」試辦計畫，讓照護機構住民及院內患者，在家接受急症治療。不過，健保署政策美意，偏遠鄉鎮地區恐難以執行。屏東開業居家護理所護理師兼所長賴慧珊直言，目前負責慢性患者已超量難負荷，未來加上急症無疑是雪上加霜，盼偏遠地區照護人力能增加。

在宅急症照護收案對象以肺炎、泌尿道感染等患者為主，照護也同時結合遠距視訊看診與生命徵象監測。以醫療資源較缺乏的屏東縣為例，賴慧珊表示，現階段自行獨立開業的居家護理機構就只有自己這間，再加上醫院附設的一間，全屏東縣加起來僅有兩間。雖與恆春基督教醫院、衛生所，甚至高雄市立醫院等醫療院所合作，現況人力仍不足。

賴慧珊平常服務對象，主要為協助一般中風裝置鼻胃管、居家護理、癌末安寧療護等工作。不過，點開居家照護所粉專照片，從今年二月就在徵居家護理師，賴慧珊苦笑著說，現在還沒找到人，目前團隊只有她與另一名護理師。人力少、範圍廣、工作量又大又複雜，「服務慢性患者都來不及，更何況是急症」。內部規定照護服務比一比四十五，但現已達一比六十。

賴慧珊說，因服務範圍太廣，一般會先透過電話協助，如遇患者往生或須協助移除管路的案家，就得開卅分鐘以上車程前往。照護服務雖有縣政府給付，但仍受限健保規定，訪視安寧患者有次數上限，超過也領不到點數。

患者 屏東縣 健保

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