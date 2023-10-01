病床吃緊 「在宅急症照護」明年試辦

新冠疫後護理缺工，醫院被迫關床，加上邁入超高齡化社會，勞動人口逐步下滑，醫療量能加速緊繃。衛福部健保署長石崇良表示，明年啟動「在宅急症照護」試辦方案，未來長者急症感染，經評估後可不必住院，改為在家施打長效型抗生素，並以遠距醫療監測生命徵象，在家住院是世界趨勢，強調「不能都把病人丟給醫院」。

護理師執業人力逐漸下降，今年一月人數為十八萬七五一九人，到了八月剩十八萬六七六八人，護理師離職潮，也引發醫院「有床無人顧」，急診壅塞，患者進不去病房住院。中華民國護理師公會全聯會理事長紀淑靜說，護理師荒如果不解決，未來「在家住院」將成為常態。

衛福部健保署規畫「在宅急症照護」試辦計畫，針對施打長效抗生素即可控制病情的三大類患者「肺炎、泌尿道感染、軟組織感染」試辦，並由熟悉在宅醫療的團隊，結合遠距看診、數據監測等智慧醫療執行。

紀淑靜說，在宅醫療目前照顧的是重症臥床患者，如剛出院的腦中風患者，或合併多重慢性疾病、癌末等，這類患者若不小心感染，多會被送到醫院「住院」，至少七天起跳，對醫院而言，屬於「重症的輕症患者」，僅需簡易醫療，而他們卻是住院病患中相對大宗的一群人。

石崇良表示，在宅急症照護能緩解醫院病房床數壓力，用在宅醫療取代住院已是世界趨勢。除韓國外，各國都在減少急性住院病床數，最明顯者是日本，該國高齡人口占比現已突破三成，但醫院病床數卻逐年下降。高齡化時代需醫療照護者變多，日本卻讓床數下降、減少醫護人力需求，同時將在宅醫療視為首要政策。

試辦計畫有三大方案，長者發生急症時，若本身是長照機構住民或居家醫療個案，經評估後直接在宅醫療；若為非居家醫療個案，先至急診評估後返家在宅醫療；長照機構住民、居家個案經評估後若需住院，待病情穩定後可提早出院、回家治療。

試辦計畫爭取明年健保總額支付，適用對象與經費，將待衛福部長薛瑞元核定後公布。