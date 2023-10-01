聽新聞
test
0:00 / 0:00

病床吃緊 「在宅急症照護」明年試辦

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫／台北報導
衛福部健保署署長石崇良（中）日前出席「2023年國際慈濟人醫年會」時表示，「在宅急症照護」明年開始擇優試辦。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署署長石崇良（中）日前出席「2023年國際慈濟人醫年會」時表示，「在宅急症照護」明年開始擇優試辦。記者林琮恩／攝影

新冠疫後護理缺工，醫院被迫關床，加上邁入超高齡化社會，勞動人口逐步下滑，醫療量能加速緊繃。衛福部健保署長石崇良表示，明年啟動「在宅急症照護」試辦方案，未來長者急症感染，經評估後可不必住院，改為在家施打長效型抗生素，並以遠距醫療監測生命徵象，在家住院是世界趨勢，強調「不能都把病人丟給醫院」。

護理師執業人力逐漸下降，今年一月人數為十八萬七五一九人，到了八月剩十八萬六七六八人，護理師離職潮，也引發醫院「有床無人顧」，急診壅塞，患者進不去病房住院。中華民國護理師公會全聯會理事長紀淑靜說，護理師荒如果不解決，未來「在家住院」將成為常態。

衛福部健保署規畫「在宅急症照護」試辦計畫，針對施打長效抗生素即可控制病情的三大類患者「肺炎、泌尿道感染、軟組織感染」試辦，並由熟悉在宅醫療的團隊，結合遠距看診、數據監測等智慧醫療執行。

紀淑靜說，在宅醫療目前照顧的是重症臥床患者，如剛出院的腦中風患者，或合併多重慢性疾病、癌末等，這類患者若不小心感染，多會被送到醫院「住院」，至少七天起跳，對醫院而言，屬於「重症的輕症患者」，僅需簡易醫療，而他們卻是住院病患中相對大宗的一群人。

石崇良表示，在宅急症照護能緩解醫院病房床數壓力，用在宅醫療取代住院已是世界趨勢。除韓國外，各國都在減少急性住院病床數，最明顯者是日本，該國高齡人口占比現已突破三成，但醫院病床數卻逐年下降。高齡化時代需醫療照護者變多，日本卻讓床數下降、減少醫護人力需求，同時將在宅醫療視為首要政策。

試辦計畫有三大方案，長者發生急症時，若本身是長照機構住民或居家醫療個案，經評估後直接在宅醫療；若為非居家醫療個案，先至急診評估後返家在宅醫療；長照機構住民、居家個案經評估後若需住院，待病情穩定後可提早出院、回家治療。

試辦計畫爭取明年健保總額支付，適用對象與經費，將待衛福部長薛瑞元核定後公布。

患者 護理師 健保

延伸閱讀

不能把病人丟給醫院 健保署「在宅急症醫療」明年試辦

政府不敢告訴你的健保危機 健保署長石崇良認了這4點

健保大數據／症狀百變、診斷不易 紅斑性狼瘡最愛找女性

醫界提設健保安定基金 薛瑞元：須再溝通

相關新聞

病床吃緊 「在宅急症照護」明年試辦

新冠疫後護理缺工，醫院被迫關床，加上邁入超高齡化社會，勞動人口逐步下滑，醫療量能加速緊繃。衛福部健保署長石崇良表示，明年...

在宅急症照護／偏遠地區嘆：居家照護人力從哪來

健保署擬推動「在宅急症照護」試辦計畫，讓照護機構住民及院內患者，在家接受急症治療。不過，健保署政策美意，偏遠鄉鎮地區恐難...

兒科病房暴滿 醫：9成是「呼吸道融合病毒」

近期呼吸道疾病「百花齊放」，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等統統出籠，新冠疫情期間，人們減少社交，特別是兒童，疫後免疫負債...

外送平台砍報酬 專法聲浪再起

美食外送平台Uber Eats近日公告更改外送員報酬計價方式，另家foodpanda也有相同作為，引發外送員不滿，公平會...

慈濟大學新設藥學系遭反彈 花蓮慈院：花東缺人

歷經10年爭取，慈濟大學新設藥學系獲准，卻遭反彈。藥師公會全聯會指出，國內藥師已太多、不該再設藥學系，且應落實總額上限管...

沒吃辣「嘴卻像火在燒」 這2種疾病易引發口腔灼熱症

明明沒吃辣，嘴巴感覺卻像燒起來一樣，若有這類症狀，恐罹患「口腔灼熱症（口灼症）」。林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。