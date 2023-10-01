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今天收假 避開11處塞車路段

聯合報／ 記者周湘芸陳敬丰／連線報導
國道5號北返車潮昨日下午湧現，高公局預估今天上午8時到下午8時為車多壅塞時段。記者陳敬丰／攝影
國道5號北返車潮昨日下午湧現，高公局預估今天上午8時到下午8時為車多壅塞時段。記者陳敬丰／攝影

輕颱「小犬」昨生成，中央氣象署表示，小犬颱風最快周2、周3發布海上颱風警報，預計周3、周4接近台灣時達到中颱強度，周3至周5各地天氣將變不穩定，今、明天移動路徑偏北角度將決定影響台灣程度，但登陸機會不大，且預計周6後就會遠離，影響國慶連假機會小。

氣象署預報員趙竑提醒，周2受颱風外圍沉降影響，各地天氣穩定，僅東半部及恆春半島有零星陣雨。周3至周5受颱風影響，降雨變明顯，以東半部為主，北部、南部可能有間歇性雨勢。

趙竑說，隨著颱風靠近，周2東半部、恆春半島沿海要留意長浪，周3則是基隆北海岸也要留意，周4、周5長浪影響範圍就擴大到全台。

他表示，今受到東北季風影響，水氣仍較多，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率提高，尤其基隆北海岸、東北部地區有較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，以午後雷陣雨為主。周1各地水氣變少，桃園以北轉為多雲到晴，中南部地區仍要留意午後雷陣雨。

高公局表示，今天為收假日，預估國道北向交通量為平日1.4倍，預判重點壅塞路段共有11處，其中國5北向宜蘭至坪林預計從上午9點塞到晚上9點，交通量為平日7倍。下午1時到6時，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上高乘載管制，視交通狀況機動調整結束時間。

今天其他壅塞路段還包括國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國三北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等。

颱風 恆春 基隆

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