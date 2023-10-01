聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋放煙火 爆炸巨響惹民怨
高雄、台南兩地環保局在中秋節前後陸續接獲鞭炮噪音陳情，高市一名男子在前鎮河畔「五號船渠」景觀台放煙火，瞬間炸開巨響擾民引發民怨，木棧道出現焦黑汙漬，水利局報警處理。環保局表示，民俗節慶放鞭炮在所難免，若在非管制時段放炮可能觸犯噪音管制法、空汙法及廢棄物清理法，甚至社會秩序維護法，罰鍰3千元到3萬元不等。
高市環保局統計中秋節鞭炮噪音陳情，9月28日11件，29日15件，稽查人員到場時均未發現行為人。台南市環保局從9月28日晚上迄今，主動勸導101件，接獲68件煙火噪音陳情案，開罰共6件。
前鎮區一名男子在點燃放在木棧道上的煙火之後低頭跑開，煙火引爆後「碰！碰！碰！」飛上天空，黑暗中綻放絢麗火花，不過煙火巨響造成附近車輛警報器響個不停，居民怒斥「有夠吵！」。
水利局說，五號船渠原為人工開鑿渠道，原為原木貯木處，後來變成工業汙水匯流渠道。
觀景台雖然沒有立牌禁止民眾夜間進入，但民眾施放煙火導致木棧道燒黑毀損，水利局通報警察局追查責任。
環保局稽查科表示，依中央法規規定，元旦、農曆除夕到元宵期間、端午、中秋、國慶日，當天凌晨0時到24時，燃放鞭炮不管制，平日晚間10點到隔天上午8點都是管制時段，迎神廟會活動也一樣受管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言