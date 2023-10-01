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中秋放煙火 爆炸巨響惹民怨

聯合報／ 記者王勇超王昭月吳淑玲／連線報導
高雄市一名男子在五號船渠觀景台放煙火，巨響造成車輛防盜器響不停。圖／翻攝自社會事新聞影音
高雄市一名男子在五號船渠觀景台放煙火，巨響造成車輛防盜器響不停。圖／翻攝自社會事新聞影音

高雄、台南兩地環保局在中秋節前後陸續接獲鞭炮噪音陳情，高市一名男子在前鎮河畔「五號船渠」景觀台放煙火，瞬間炸開巨響擾民引發民怨，木棧道出現焦黑汙漬，水利局報警處理。環保局表示，民俗節慶放鞭炮在所難免，若在非管制時段放炮可能觸犯噪音管制法、空汙法及廢棄物清理法，甚至社會秩序維護法，罰鍰3千元到3萬元不等。

高市環保局統計中秋節鞭炮噪音陳情，9月28日11件，29日15件，稽查人員到場時均未發現行為人。台南市環保局從9月28日晚上迄今，主動勸導101件，接獲68件煙火噪音陳情案，開罰共6件。

前鎮區一名男子在點燃放在木棧道上的煙火之後低頭跑開，煙火引爆後「碰！碰！碰！」飛上天空，黑暗中綻放絢麗火花，不過煙火巨響造成附近車輛警報器響個不停，居民怒斥「有夠吵！」。

水利局說，五號船渠原為人工開鑿渠道，原為原木貯木處，後來變成工業汙水匯流渠道。

觀景台雖然沒有立牌禁止民眾夜間進入，但民眾施放煙火導致木棧道燒黑毀損，水利局通報警察局追查責任。

環保局稽查科表示，依中央法規規定，元旦、農曆除夕到元宵期間、端午、中秋、國慶日，當天凌晨0時到24時，燃放鞭炮不管制，平日晚間10點到隔天上午8點都是管制時段，迎神廟會活動也一樣受管制。

中秋節 噪音 水利局

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