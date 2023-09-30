明收假國道、省道17路段將湧車潮 國5恐狂塞12小時
今天為中秋節連假第2天，高速公路局表示，下午僅零星事故影響車流，明天收假日預估國道北向交通量為平日年平均的1.4倍，重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里等11路段，其中國5北向宜蘭-坪林預估從上午9點塞到晚上9點，交通量為平日7倍。另外，6省道路段預估仍有部分觀光旅遊車潮。
高公局表示，下午國道壅塞路段除國1北向新竹至湖口、國5北向宜蘭至坪林及部分事故引起短暫車多壅塞情形外，其餘路段均能維持行車順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76百萬車公里，預估今天交通量為108百萬車公里，仍在預期範圍。
高公局指出，今天下午3點12分於國1北向222.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；下午3點26分於國3北向125.7公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；下午4點於國1北向219公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局表示，明天為中秋節連假收假日，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發；國5北向用路人建議於上午9點前出發。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
公路局表示，此次連假旅次以觀光旅遊為主，今天上午省道部分路段有車多情況，包括台65線土城路段至國3路段南向、台74線霧峰東向、台86線關廟路段東向等，明天主要城際道路易壅塞路段包括10至19時台9線蘇花路廊、15至19時台9線南迴公路往屏東方向、13至17時台1線水底寮至楓港北上路段、15至21時台61線鳳鼻至香山北上路段、15至20時台61線竹南北上路段、13至20時台61線中彰大橋改建北上路段。
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