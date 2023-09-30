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沒吃辣「嘴卻像火在燒」 這2種疾病易引發口腔灼熱症

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
口腔灼熱症患者常見口內如舌尖，或上下顎臉頰區域出現灼熱痛感。對此醫師建議，若有相關症狀，可至家醫科或口腔診斷科求診。本報資料照片
口腔灼熱症患者常見口內如舌尖，或上下顎臉頰區域出現灼熱痛感。對此醫師建議，若有相關症狀，可至家醫科或口腔診斷科求診。本報資料照片

明明沒吃辣，嘴巴感覺卻像燒起來一樣，若有這類症狀，恐罹患「口腔灼熱症（口灼症）」。林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安指出，口灼症分成次發性及原因不明的原發性，不過精神疾病患者，如憂鬱症、焦慮症等，相對於一般人易合併發生口腔灼熱症，口腔灼熱症難以被察覺，常要花1年以上才能確診。建議民眾若有相關症狀，可至醫院口腔診斷科或家醫科就診。

罹患口腔灼熱症，患者常見口內如舌尖，或上下顎臉頰區域出現灼熱痛感，屬口腔內粘膜疼痛，也可能合併口乾與味覺改變。林彥安說明，一般病患疼痛狀況時好時壞，根據自己門診統計結果，有22%的患者3個月內已向牙科、耳鼻喉科或神經內科求診，但要獲得正確的診斷與治療，通常會拖上好一段時間。

因此，林彥安強調，牙科醫師在口灼症的第一線診斷與轉介階段十分重要，若能正確轉至醫院口腔診斷科或家醫科，就能省去患者在醫院各科來回奔波的時間。

口灼症與俗稱公主病的纖維肌痛症兩者雖不見得有關，但同為中樞神經敏感化，導致疼痛難以緩解的「慢性疼痛疾病」。而林彥安也表示，精神疾病也會影響出現次發性口灼症機率。若為憂鬱症患者，相較於一般人罹患口灼症的機率高了3.4倍，而焦慮症患者則為5倍。至於藥物使用，目前除部分藥物可能導致口乾外，無其他文獻資料可證明有藥物會導致口灼症發生。

林彥安指出，目前有一款抗癲癇藥物是治療口灼症最有力的藥物，一般只要含在口內疼痛處約3分鐘，疼痛就能緩解。不過林彥安也坦言，部分患者使用該藥後可能疼痛無改善甚至會加重，這時就應改為使用另一種抗癲癇藥治療，或須評估患者是否有其他如精神疾病、甲狀腺問題或舌頭感染等「共病」存在。再加上每個人狀況不同，若有共病問題存在，也可能在主要疾病治好後，口灼症依然存在。

不同患者用藥改善幅度不同，有些患者用藥無效，有的含一次就有效。林彥安說，自己就曾遇過一名約60多歲的患者，除口灼症外，還合併口腔內有念珠菌感染情形，經藥物治療後念珠菌感染消失，但仍有口腔灼熱的症狀。另一名患者則是在被診斷出口灼症同時，也發現有焦慮症的問題，開立利福全與千憂解後疼痛就完全緩解。

針對是否有方法可預防，林彥安表示，原發性口灼症防不勝防且現階段無相關文獻或研究，但仍建議民眾日常仍應補充足夠營養，避免缺鐵及維生素B12。

患者 憂鬱症 精神疾病

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