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小犬颱風最快周二發海警靠近台灣 影響國慶連假機率曝光

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小犬颱風最快周二發海警登陸台灣機會不大 影響國慶連假機率曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
小犬颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1300公里左右的海面上，以每小時11公里速度向西北西進行。圖／氣象署提供
小犬颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1300公里左右的海面上，以每小時11公里速度向西北西進行。圖／氣象署提供

輕度颱風小犬今天凌晨生成，中央氣象署表示，小犬颱風最快發布海上颱風警報時間為下周二、周三，預計下周三、周四接近台灣時達到中度颱風強度，下周三至周五各地天氣將變不穩定，明、後天路徑偏北角度將決定影響台灣程度，但登陸機會不大，且預計周六後就會遠離，影響國慶連假機會小。

氣象署預報員趙竑表示，小犬颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1300公里左右的海面上，以每小時11公里速度向西北西進行。下周一會先朝北北西或西北方向前進，周二、周三東北季風減弱，太平洋高壓西伸，往西的分量就會比較明顯，至於影響台灣的程度則視周一偏北的角度，但登陸台灣機會不大。

趙竑指出，若小犬颱風路徑偏北，降雨區域會是北部和東半部，若路徑偏南，降雨區域則會是南部和東半部地區。此外，因移動區域和路徑條件較好，過程將會逐漸增強，預計下周三、周四接近台灣時達到中度颱風強度，最快發布海上颱風警報時間則在下周二、周三。

趙竑也說，明天東北季風影響，水氣仍較多，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率提高，尤其基隆北海岸、東北部地區有較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，以午後雷陣雨為主。下周一各地水氣變少，桃園以北轉為多雲到晴，看得到太陽露臉，中南部地區仍要留意午後雷陣雨。

他表示，下周二受颱風外圍沉降影響，各地天氣穩定，僅東半部及恆春半島有零星陣雨，午後中南部地區留意雷陣雨。周三至周五受颱風影響，降雨變明顯，以東半部為主，北部、南部可能有間歇性雨勢，但仍要視颱風移動的路徑而定。周六後預計颱風就會遠離，水氣減少。

另外，他表示，隨著小犬颱風靠近台灣，下周二東半部、恆春半島沿海要留意長浪，下周三則是基隆北海岸也要留意，周四、周五長浪影響範圍就擴大到全台各地。

颱風 恆春 東北季風

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