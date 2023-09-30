醫：烤肉3氧化風險 建議挑選長效抗氧化食材

中秋連假，很多人擔心吃烤肉變胖，但很少人知道烤肉3大氧化風險，因焦黑烤物潛藏致癌化學物等，醫師建議，烤肉應多攝取青花椰苗等具長效抗氧化食材，誘導身體排毒照顧健康。

烤肉活動潛藏許多氧化風險，開業診所醫師歐瀚文透過新聞稿分享，人體正常代謝會產生活性氧與自由基，不良生活習慣可能讓體內產生不穩定的自由基、加速身體氧化，損傷細胞組織，導致老化、心血管疾病、癌症、免疫功能下降等多種問題。

烤肉最容易中招的「3大氧化危機」，第1是焦黑烤物潛藏致癌化學物，烤肉的焦黑物或蛋白質、脂肪、調味品中的糖，遇到高溫會產生隱形毒藥「糖化最終產物」，加速身體的氧化作用，恐導致慢性發炎、癌症的發生。

其次是舉杯暢飲刺激體內自由基，歐瀚文解釋，在肝臟代謝酒精的過程中，會消耗人體內的天然抗氧化劑「穀胱甘肽」，進而降低身體對抗發炎的能力，並刺激更多自由基形成，加速身體氧化。

第3是炭火油煙夾雜有害氧化物，歐瀚文說，烤肉炭火產生的大量燻煙夾雜多環芳香烴（PAHs）等有害物質，在人體代謝過程中，會導致大量自由基生成，所以接觸高濃度的PAHs恐加速身體氧化，並對呼吸道、皮膚等器官造成氧化損傷。

自在享受烤肉時光並不難，歐瀚文說，建議可選擇海鮮或白肉等低脂肉品並避免過度烹調，減少肉品在高溫下分解、產生有害氧化物的機會。同時，可多攝取高抗氧力的蔬菜，如花椰菜、菠菜、芥蘭等。

其中，以「三日青花椰苗」含有高濃度的蘿蔔硫素，具長效抗氧化力，可幫助身體平衡氧化壓力。歐瀚文表示，青花椰苗是青花椰菜的小寶寶，研究發現，青花椰苗發芽到第3天蘿蔔硫素誘導身體排毒能力達到最高，食用50克等同攝取到相當於5顆青花椰菜的抗氧化營養素。

另外，歐瀚文表示，烤肉醬遇高溫加熱容易產生糖化物加速身體發炎，建議挑選初榨橄欖油、苦茶油等或大蒜、洋蔥、檸檬等天然調味料來為食材增添風味；飲品可選擇康普茶或綠茶等無酒精的飲品來搭配烤物，想小酌一杯，可以紅酒取代啤酒，同時攝取足夠水分稀釋酒精等。