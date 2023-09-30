聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳「BXX.1.5新冠疫苗別打」 疾管署打臉：連名稱都錯
網路流傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，目前國內提供的新冠疫苗是「XBB.1.5」疫苗，並非網傳的「BXX.1.5」；XBB.1.5疫苗為食藥署核准專案輸入，對於目前重點變異株EG.5以及新變異株BA.2.86可以誘發中和抗體免疫反應。
曾淑慧說，輿情監測發現近日網路流傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」一事為不實訊息，莫德納XBB.1.5疫苗可誘發對抗XBB變異株病毒，如XBB.1.5、XBB.1.16較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。
曾淑慧表示，美國FDA已在9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種（滿6個月至11歲為核准EUA，滿12歲以上為BLA）；美國CDC也在9月12日納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種；日本也20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。
曾淑慧說，我國依據莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株（XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2及EG.5.1等）皆具免疫保護力等，提供民眾接種與國際各國一致。雖然今年XBB.1.5疫苗打氣比先前次世代疫苗熱絡，開打第一天就有8千多人施打，目前僅開放65歲以上長者接種，目前仍預計在10月9日開放全民接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言