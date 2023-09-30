網傳「BXX.1.5新冠疫苗別打」 疾管署打臉：連名稱都錯

網路流傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，目前國內提供的新冠疫苗是「XBB.1.5」疫苗，並非網傳的「BXX.1.5」；XBB.1.5疫苗為食藥署核准專案輸入，對於目前重點變異株EG.5以及新變異株BA.2.86可以誘發中和抗體免疫反應。

曾淑慧說，輿情監測發現近日網路流傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」一事為不實訊息，莫德納XBB.1.5疫苗可誘發對抗XBB變異株病毒，如XBB.1.5、XBB.1.16較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。

曾淑慧表示，美國FDA已在9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種（滿6個月至11歲為核准EUA，滿12歲以上為BLA）；美國CDC也在9月12日納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種；日本也20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。