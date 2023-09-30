小犬颱風「可達中颱上限」粉專：若這情境 侵台機率高

小犬颱風今天凌晨形成，預計下周影響台灣天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二可分為2種情境，如果太平洋高壓增強速度較慢，小犬颱風轉西速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小犬颱風目前因位處垂直風切稍強的區域，有點高低層分離的現象，預估明天垂直風切就會逐漸減弱，環流將進一步鞏固，強度增強。󠀠台灣東南方、菲律賓東方海水熱焓量高，小犬進入這區域時可更有效率增強，巔峰可達中颱上限。󠀠

至於小犬颱風的移動路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，北方中高緯度槽線東移中，明天、下周一太平洋高氣壓短暫減弱、斷開，小犬會稍微北偏、慢行。󠀠

下周二太平洋高壓重新增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大致可分為2種情境。󠀠情境1，通過巴士海峽，機率高；高壓增強速度越快，小犬轉西的時間愈早、幅度愈大，將通過巴士海峽或恆春附近。󠀠至於情境2，貼近台灣，機率中偏低；高壓增強速度較慢，小犬轉西速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。󠀠

對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三起東部、北部起受到颱風外圍環流影響，持續性雨勢及大雨。下周四、周五颱風通過台灣南端，風雨情況會更明顯，並且擴展到南部。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，再2天時間觀察會較為明朗，下周三至周五如有安排室外活動，這幾天多注意颱風動態。