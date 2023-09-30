中秋連假這原因菜價回跌12% 烤肉延到今天買價格大不同

中秋連假第二天，烤肉採買消費者大幅減少，菜價立刻回跌。根據台北農產運銷公司統計，今天台北市蔬菜到貨量約747噸，比昨天1301公噸大減42%；蔬菜每公斤平均批發價為42.7元，也比昨天48.6元回跌12%；周日、周一兩天傳統市場休市，消費者若選對時機、今天才採買各式烤肉用品和配菜，價格大不同。

根據北農分析，今天進貨量較昨天大幅減少，量增菜種有絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆等，量減菜種有高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、空心菜、A菜、地瓜葉、茄子、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今天進貨量較昨天大幅減少，市況因蔬菜零批場與環南市場承銷業者，中秋連休三天，雖然產地到貨量大幅減少，但承銷人明顯減少，買氣弱、需求減少，交易市況趨緩，各菜種行情價格跌多漲少。

根據北農分析，今天葉菜類進貨量大幅減少，價格漲跌互見，高麗菜到貨量約66噸，價格上漲3元，大白菜到貨量約34噸，價格下跌3元，小白菜到貨量約21噸，價格上漲8元；花果類進貨量小幅減少，價格跌多漲少，小黃瓜到貨量約39噸，價格下跌17元；根莖類進貨量大幅減少，價格下跌，蘿蔔到貨量約27噸，價格下跌2元。

北農表示，價格上漲菜種有高麗菜、小白菜、青江菜、甜椒、紅蘿蔔等，價格下跌菜種有大白菜、A菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種持平。