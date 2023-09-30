連假恐加深憂鬱症狀 醫：可設人際界線等策略

今年中秋、雙十連假僅相差一週，無論是與家人相處時間增加，引發舊有衝突，或失去親人而加重孤獨感，都可能讓憂鬱症狀惡化。醫師提醒，除專業協助，可採設定人際界線等策略。

佳節團圓不見得每個人都能樂在其中，國泰綜合醫院精神科醫師楊琇雯近日透過新聞稿指出，如患有憂鬱症的個案明月（化名），反而因節日到來心情更加低落焦慮，沒有食慾外，空虛疏離的感覺在腦海中盤旋，不想出門也不想說話，面對眾親友變成巨大壓力，一切似乎都難以承受。

楊琇雯表示，節日假期會讓人思考更多關於家庭和人際關係的問題，同時也會面臨不同於日常的生活模式與人際互動等變化，人們在節日花更多時間和家人相處，期間發生的事件可能會引發舊有的衝突和情緒。

此外，對於失去親人或是親密關係的人，具有團聚意義的節日可能加重孤獨感或是哀傷反應，這些因節日而來的壓力對於憂鬱症患者可能更加難以因應，而使症狀惡化。

臨床憂鬱症可能影響情緒、生理、行為、及思考等面向。楊琇雯說，情緒症狀包含悲傷、不快樂、煩躁易怒；生理症狀如食慾不佳或暴食、體重大幅減輕或增加、失眠或睡眠過多、疲倦無力、身體疼痛、性慾降低。

行為症狀可能有動作變慢、激動、自殺自傷行為、對外界不關心及對事物失去興趣；思考症狀如注意力不集中、記憶力減退、猶豫不決、無價值感、無助感、無望感、自責罪惡感、自殺或是死亡意念。

楊琇雯建議，除了尋求專業協助，也可採取6大自助因應策略，包括保持運動以及到戶外活動、保持規律的生活、與信賴的親友分享感受、評估自己的人際關係並設定界限、參加志工活動、建立因應憂鬱情緒的活動列表等，減低節日假期間的壓力、孤獨感，以避免憂鬱症狀惡化。