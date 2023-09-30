蘇花路廊車流順暢 今明時段性開放大客車行駛路肩

今天是中秋連假第二天，上午仍有一波南下的車潮，每小時交通量約4、500輛，全線順暢；公路局預估中午過後車流將翻轉，提醒用路人確認車況、路況再上路。

公路局東區養護工程分局交控中心表示，蘇花路廊昨天有1萬3562輛車子南下，尖峰時段每小時約1000輛，今天車流已明顯減少，截止上午10時，宜蘭往花蓮方向累積2452輛，北上則為1102輛。每小時車流量，南下約400至500輛，北上約200至300輛。

車流量不大也讓交通相當順暢，蘇澳至崇德經蘇花改南下約75分鐘，崇德至蘇澳北上經蘇花改則約68分鐘。

東區養護工程分局預估，蘇花路廊今天仍有約9000輛次北上需求，中午過後會逐漸湧現北返車潮，提醒用路人出發前掌握路況訊息。

花蓮新城警分局表示，公路局今、明兩天在蘇花改的蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放大客車行駛路肩，明天在崇德北向路段也會視車流實施大客車優先道，請用路人注意。