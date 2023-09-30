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中秋連假第二日蘇花路廊上午順暢 午後北返車潮湧現

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
中秋連假第二日，宜蘭縣內觀光景點與網紅名店等地下午將陸續出現人潮，警方加派人手交管。圖／警方提供
中秋連假第二日，宜蘭縣內觀光景點與網紅名店等地下午將陸續出現人潮，警方加派人手交管。圖／警方提供

中秋連續假期邁入第二天，上午國道5號南向南港到石碇車多，中午過後南北車潮趨勢將反轉，宜蘭到坪林的北返車潮湧現；蘇花路廊上午也以南下車輛為主，車流量每小時約400到500輛，行車順暢，下午也將出現北返車潮，預估尚有約9000輛北上需求。

高速公路局指出，昨日下午國道5號南向石碇到頭城車多壅塞，下午6時後逐漸紓解；宜蘭縣警局表示，今天上午8時許開始，國5南下南港系統車流增多，南港到石碇均速約為每小時70公里，出雪隧後移路順暢。

宜蘭縣警局估計，午後縣內熱門觀光景點如清水地熱、礁溪溫泉，以及網紅名店等地將湧入人潮，已規畫交通疏導並淺員加強巡查取締違停；北返車潮也將從下午湧現，國5北上宜蘭到坪林壅塞狀況可能會持續到深夜，明天則是北上車流高峰。

公路局東區養護工程分局表示，昨日蘇花路廊南向車流量為1萬3562輛，除局部隧道路段車速較慢，整體行車速路可維持在每小時40到50公里；今天宜花地區天氣晴朗，截至上午10時，南下車輛為2452輛、北上1102輛，預估下午出現北返車潮，尚有約9000輛北返需求量。

宜警提醒，今明2日國道5號蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口下午1時到6時實施高乘載管制，蘇花路廊今日上午7時到下午1時、明日中午12時到下午6時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段開放大客車行駛路肩。

今天上午國5南下南港到石碇車多，蘇花路廊全線順暢，預估午後北返車潮湧現，國5宜蘭到坪林可能壅塞至深夜，蘇花路廊北上也還有9000輛需求量。圖／警方提供
今天上午國5南下南港到石碇車多，蘇花路廊全線順暢，預估午後北返車潮湧現，國5宜蘭到坪林可能壅塞至深夜，蘇花路廊北上也還有9000輛需求量。圖／警方提供

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