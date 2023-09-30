颱風又來 台東綠島航班10月2日中午過後停開至5日
海葵颱風剛離開不久，中央氣象局今天凌晨發布小犬颱風形成，預測4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，建議台東南端鄉鎮預做防颱準備。東部航務中心指出，10月2日（周一）上午11點30分過後至10月5日共4天，台東往返綠島船班全部取消。
台東往返綠島的船班部分，凱旋客輪、綠島之星及天王星，10月2日11點30分起至10月5日止全部取消。業者表示，10月2日 下午2點30分綠島回台東已取票，持原票可改搭10月2 日上午10點30分回程，不用改票。10月3日至5日，綠島回台東已取票，持原票改搭10月2日上午10點30分回程，不用改票。
蘭嶼部分，龍鴻公司自10月2日中午起至10月5日，全部取消。.大發公司公告，10月2日中午起至10月4日全部取消，10月5日尚未有停航消息，將滾動式更新資訊。
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