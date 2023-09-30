快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

颱風又來 台東綠島航班10月2日中午過後停開至5日

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
小犬颱風已經形成，台東三大航班業者決定10月2日上午11點30分過後至10月5日共4天，台東往返綠島船班全部取消。圖／本報資料照
小犬颱風已經形成，台東三大航班業者決定10月2日上午11點30分過後至10月5日共4天，台東往返綠島船班全部取消。圖／本報資料照

海葵颱風剛離開不久，中央氣象局今天凌晨發布小犬颱風形成，預測4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，建議台東南端鄉鎮預做防颱準備。東部航務中心指出，10月2日（周一）上午11點30分過後至10月5日共4天，台東往返綠島船班全部取消。

台東往返綠島的船班部分，凱旋客輪、綠島之星及天王星，10月2日11點30分起至10月5日止全部取消。業者表示，10月2日 下午2點30分綠島回台東已取票，持原票可改搭10月2 日上午10點30分回程，不用改票。10月3日至5日，綠島回台東已取票，持原票改搭10月2日上午10點30分回程，不用改票。

蘭嶼部分，龍鴻公司自10月2日中午起至10月5日，全部取消。.大發公司公告，10月2日中午起至10月4日全部取消，10月5日尚未有停航消息，將滾動式更新資訊。

台東 綠島 蘭嶼 颱風

延伸閱讀

小犬颱風最新路徑曝！ 不排除再南修 專家指「它」是關鍵

小犬颱風將以中颱最接近台灣 氣象署：最快下周二海警

小犬颱風生成 氣象站：台東南端鄉鎮要準備防颱了

小犬颱風下周四最接近台灣 吳聖宇：發布警報機會大

相關新聞

小犬颱風將以中颱最接近台灣 氣象署：最快下周二海警

輕度颱風小犬今天凌晨2時生成，中央氣象署預報員趙竑說，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右的海面上，以每小時1...

墾丁、小琉球中秋連假住房差 業者嘆：知道不好沒想到這麼差

中秋3天連假，因新冠疫情降級後出國潮湧現，且和國慶連假僅相隔一周，國旅熱門地的屏東墾丁，3天旅宿平均住房五成，小琉球昨天...

中秋連假這原因菜價回跌12% 烤肉延到今天買價格大不同

中秋連假第二天，烤肉採買消費者大幅減少，菜價立刻回跌。根據台北農產運銷公司統計，今天台北市蔬菜到貨量約747噸，比昨天1...

不只柚子影響藥效！ 藥師提醒：配這3種果汁要注意

中秋佳節少不了當季的水果「柚子」，不過有醫師指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時甚至兩至三日，因此吃完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。除了柚子之外，一名藥師表示...

國道今已3事故1死3傷 下午13路段易壅塞

今天為中秋節連續假期第2天，上午國道路況大致良好，短暫車多壅塞情形主要為事故引起，截至中午共發生3起事故，造成1人死亡，...

高雄MeNGo無法顯示TPASS月票QRcode 通勤族怨：穩定度差

高雄MeNGo APP升級數位化後，民眾用手機秀出QRcode就能搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、客運、單車，但有民眾在批踢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦