颱風又來 台東綠島航班10月2日中午過後停開至5日

中秋佳節少不了當季的水果「柚子」，不過有醫師指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時甚至兩至三日，因此吃完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。除了柚子之外，一名藥師表示...

2023-09-30 13:33