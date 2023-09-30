全台10大月老未婚聯誼 桃園大廟景福宮入列

桃園大廟景福宮2020年12月從臺北霞海城隍廟分靈「月老神君」，吸引許多想要求姻緣的年輕人參拜求紅線、求姻緣；廟方每年在中秋節舉辦兩屆「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動（疫情停辦一年）在網路上造成話題，今年還首度列名「全臺10大月老」活動排名第6。

景福宮主任委員簡征潭表示，今年月老活動現場參加男女超過200人，景福宮安排團康活動、面對面交流及午餐時間，還安排街頭藝人表演，參加者互動熱絡、活動現場充滿著歡笑聲。活動也安排配對，總共有9組配對成功與獲得大廟精美文創商品。

簡征潭和廟方祝福所有配對成功的帥哥美女能很快有進展，早日成為佳偶，如果有人結婚一定要通知桃園大廟，大廟會準備厚厚的賀禮。他也勉勵現場配對沒成功的參加者能在聯誼找到適合的對象，日後更積極追求也是有機會結連理。

廟方表示，今年未婚聯誼報名秒殺，讓很多未婚者無法參加，即使成功報名的人廟方會嚴格篩選，幫助更多未婚男女找到良緣。另外，明年會考慮擴大舉辦、增加名額，請想參加的未婚男女關注大廟網站或粉絲團，會在網站及粉絲團公告。