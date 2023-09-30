科技健康國願景 健盟盼健康達人挑戰賽推廣全台

行政院長陳建仁日前提「科技健康福利國」願景，台灣健康運動聯盟指出健康達人挑戰賽是有效方案，以激勵獎金，互相提醒，競賽氛圍，每天走路逾7000步且每周至少3天者超過80%。

台灣健康運動聯盟日前舉辦健康達人挑戰賽（CBHS）成果發表暨表揚獎勵活動，健盟理事長高俊雄在致詞時表示，經統計，超過8成參與CBHS挑戰賽，每天走路7000步以上、每周至少3天，明顯高於全國上班族規律運動人口的不到25%，非常樂意將挑戰賽網路平台技術移轉給有興趣的企業。

高俊雄分析，CBHS挑戰賽成功關鍵有3個，分別是激勵獎金，互相提醒，競賽氛圍，就像是競技運動員為了參加競賽或賽維持良好體能狀況，持續規律運動訓練。至於獎金來源，健盟是運用公開勸募的捐款，建置挑戰賽網路平台，提供獎金給達標的參賽者及推廣人。

剛完成的2期CBHS挑戰賽有許多意想不到的好成績，康軒文教集團在創辦人李萬吉率領下的4個大隊，共計120名參賽人，與新竹科學園管理局長王永壯領軍的25人大隊，加上高雄東台精機公司的25人大隊，創造出「100%達頂標」成績。竹科、中科、南科總成績均標以上94.57%、頂標88.04%。

健盟祕書長張東洋認為，這些好成績顯示要打造「以健康達人強化護國群山的基石」的願景是可行的，期盼將這項方案推廣到全台。哈佛大學早已表態希望台灣成功案例成為全球各國推廣規律運動與健康促進習慣的典範與學習對象，已將把台灣的成果掛到哈佛大學官網。

健康達人挑戰賽CBHS由台灣健康運動聯盟主辦，每期3個月，自2022年起已經舉辦2期，20多家企業團體、超過2000名員工參賽，均標只要求在「日行步數達7000步以上」、「血壓或體重量測天數」及「上健康雲看自己健康促進成績的天數」，每月都超過12天即達標。