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小犬颱風最新路徑曝！ 不排除再南修 專家指「它」是關鍵

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
小犬颱風最新路徑潛勢預報仍偏向巴士海峽，未來不排除有再往南調整的趨勢。圖／取自天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
小犬颱風最新路徑潛勢預報仍偏向巴士海峽，未來不排除有再往南調整的趨勢。圖／取自天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

小犬颱風下周將影響台灣天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，「小犬」（KOINU）是日本給的星座名。根據最新路徑潛勢預報圖，如先前預期偏向巴士海峽，未來不排除有再往南調整的趨勢。

他說，取決於後期副熱帶高壓的強度，如果愈西、愈南，則對台灣的影響就會愈小。下周四最接近台灣，提醒要持續注意。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，下周四小犬颱風離台灣最近，不過預測位置還有頗大變數，仍要看整個環流的變動趨勢，太平洋高壓的動態還是很關鍵。各個模式對於下周四的動態仍有不小差異，「這是預測，不是觀測，建議大家要有風險值的觀念，提早做準備」。

小犬颱風最新路徑潛勢預報仍偏向巴士海峽，未來不排除有再往南調整的趨勢。圖／取自天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
小犬颱風最新路徑潛勢預報仍偏向巴士海峽，未來不排除有再往南調整的趨勢。圖／取自天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

彭啟明 颱風

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