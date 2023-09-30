小犬颱風將以中颱最接近台灣 氣象署：最快下周二海警

輕度颱風小犬今天凌晨2時生成，中央氣象署預報員趙竑說，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右的海面上，以每小時13公里速度，向北進行。下周會慢慢接近台灣附近，下周三、周四台灣會受到颱風外圍環流影響，天氣會變得更加不穩定。

小犬颱風路徑，他表示，目前颱風在台灣東方外海，下周一之前會偏向往北移動，主要原因是北方涼空氣下來之後，太平洋高壓會稍微往東退，所以受到太平洋高壓外圍導引氣流，它會偏向北北西往西北方向前進。

不過，到了下周二、周三涼空氣逐漸減弱，太平洋高壓就會西伸，往西的分量就會比較明顯，逐漸接近台灣；預估下周三對台灣影響會逐漸趨於明顯、環流會逐漸影響到台灣，天氣會變不穩定，沿海注意長浪。

颱風強度部分，趙竑表示，颱風移動區域和路徑，條件比較好，溫度高、風切比較弱，所以移動過程會慢慢增強，預估下周三、周四達到中度颱風強度。下周四之後比較偏向往陸地方向移動，所以最強的強度落在中度颱風。

趙竑說，有可能下周二、周三發布海上颱風警報。對台灣影響程度取決於下周一偏北的程度，是否影響到台灣陸地，不確定相當高。目前看起來和東北季風的共伴狀況不是很明顯。

他指出，歷年來9月最少有2個颱風，今年9月有海葵颱風和小犬颱風，目前看起來還是比較偏少的狀況。

趙竑說，今天大環境偏東北風，因為台灣附近環境偏乾燥，各地可以看到陽光，今天大台北、東半部地區可能都還是有降雨機會，尤其東北部要注意局部較大雨勢。桃園以南地區中午過後還是要留意午後雷陣雨，尤其中部山區、嘉義以南地區今天容易有午後局部較大雨勢發生。

未來一周降雨趨勢，趙竑表示，明天到下周二台灣都在東北季風影響範圍內，不過，明天水氣還是比較多一點，桃園以北和東半部地區會有明顯降雨，新竹以南降雨偏向午後降雨為主。下周一、周二隨著颱風靠近，台灣附近還是有一點點乾空氣影響，降雨的區域和周日相比少一點。

他說，下周三颱風靠近，降雨變明顯，以東半部為主，北部、南部可能會有間歇性雨勢，不過整體雨勢還是要視颱風移動的路徑而定。如果颱風路徑偏北，降雨區域會是北部和東半部，如果路徑比較偏南，降雨區域會是南部和東半部地區，不確定性仍大。

未來一周溫度，他表示，今明兩天偏熱，各地高溫32至35度。明顯的冷空氣下來之後，下周一北台灣和東半部就會有涼意，白天高溫降到30度左右。不過，冷空氣並不強，下周二高溫就會回升，到了後期水氣比較多，高溫大約落在30至32度。