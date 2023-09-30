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小犬颱風生成 氣象站：台東南端鄉鎮要準備防颱了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
輕度颱風小犬颱風生成，約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地。圖／台東氣象站提供
輕度颱風小犬颱風生成，約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地。圖／台東氣象站提供

中央氣象局發布第14號小犬颱風今天2點發展輕度颱風，朝西北西轉西北移動。台東氣象站表示，約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，依目前路徑，建議台東較為南端鄉鎮預做防颱準備。

海葵颱風9月3日從台東東河登陸，強勁風雨重創電力設備，也造成嚴重農損，縱谷及海岸線鄉鎮首當其衝，南迴線鄉鎮影響較小。

中央氣象局今天凌晨3點40分發布，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今(30)日2時發展為輕度颱風，編號第14號(國際命名: KOINU，中文譯名:小犬)，預測朝西北西轉西北移動。

台東氣象站表示，小犬颱風形成，路徑目前較為一致，但速度略有些差異，大約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，依目前路徑，建議台東較為南端的鄉鎮能夠預先做防颱準備

輕度颱風小犬颱風生成，約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地。圖／台東氣象站提供
輕度颱風小犬颱風生成，約4日晚上開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地。圖／台東氣象站提供

台東 氣象局 颱風

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