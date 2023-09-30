政府不敢告訴你的健保危機 健保署長石崇良認了這4點

前中央健保局總經理張鴻仁日前以「政府不敢告訴你的健保危機」為名出書談健保改革，認為國內醫療投資不夠、制度失靈恐釀世代對立。衛福部健保署署長石崇良昨對此表示，全民健保開辦至今，確實有資源投入落後、高價用藥給付慢、高齡社會來臨造成世代不平等、醫療數位化待加強4大危機，但健保早就入不敷出，仍可持續營運，可見「健保不會倒」。

石崇良昨在花蓮「2023年國際慈濟人醫會年會」發表專題演講。他先表示，「前健保局長（即張鴻仁）說政府不敢告訴你，我這就來告訴你。」接著說，台灣醫療資源投入，與同經濟水準國家相比確實偏低，占比僅7%；新藥、癌藥、罕藥愈來愈貴，藥費成長率每年約10％，健保總額卻只成長約4%，趕不上腳步，但近期健保給付一劑4900萬的罕病SMA基因治療，亞太國家只有日本、台灣給付，這是在嚴謹的科技評估下才有辦法。

他也說，癌症藥費2017年為247億，到2022年增加為392億，占當年健保藥費總額2300億的1/6，其中大部分是用在治療晚期病人的標靶藥物，只能延長生命，不能把病治好，故未來醫療資源應再思考。

石崇良表示，超高齡社會即將來臨，預估2025年65歲以上高齡人口會超過20％，2040年則將突破40%，此後「愈老愈快」，同時勞動人口卻逐漸下降，再不作出改變，需要被照顧的長者增加，能貢獻健保的青壯年卻變少。醫療費用上升，年輕人負擔將愈來愈重，卻是較少使用健保資源的一群，「世代間公平性受到挑戰。」

「敏捷韌性是未來醫療關鍵，敏捷可以迅速回應挑戰，韌性則能度過危機。」石崇良指出，要建立敏捷韌性的醫療體質，需要仰賴智慧醫療，數位健康、數位醫療都是健保署未來重要方向。

石崇良也說，台灣民眾對健保的滿意度一直維持70%以上，幾次滿意度下降皆與健保費率調整有關，但2021年正值疫情期間，政府把健保費率從4.67％調升至5.17％，民意卻不減反升，達到歷史新高的92.3%，「可見民眾不是調保費就不滿意，是看健保能帶來什麼服務、哪些價值。」

他表示，健保開辦28年來，早已入不敷出，若是民間公司早就倒閉，至今還屹立不搖，代表「健保不會倒」，民眾可以放心。健保署則會思考如何讓健保「變好」，化挑戰為助力，目前已有4大改革方向：「大家醫計畫」把健保服務從醫療延伸至保健、在宅醫療計畫、精準醫療給付改革、健保數位升級。