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小犬颱風下周四最接近台灣 吳聖宇：發布警報機會大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
小犬颱風會先向北北西移動，之後太平洋高壓增強，方向轉回西北西或偏西移動，大方向趨向巴士海峽，速度也有加快的趨勢。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
小犬颱風會先向北北西移動，之後太平洋高壓增強，方向轉回西北西或偏西移動，大方向趨向巴士海峽，速度也有加快的趨勢。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

今天天氣依舊炎熱，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，各地白天高溫普遍32-34度以上，局部地區甚至36度左右高溫，外出注意防曬防中暑。

天氣方面，他說，今天北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷雨。雖然雨量不大，提醒外出仍要帶雨具。

吳聖宇表示，今晚開始到下周一入秋第一波東北季風南下增強，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地持續會有短暫陣雨，其中在基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶有可能出現局部較大雨勢，桃園以南的西半部地區仍是多雲到晴為主，山區午後持續要注意局部熱對流雷雨發生的情況。

溫度方面，吳聖宇說，受到季風影響的區域白天高溫略為下降，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶感受較明顯，高溫可望降到30度左右。其他地區高溫32-34度，夜晚清晨低溫變化不大，各地低溫在24-27度間，北部、東半部局部空曠地區有機會降到21-23度，還沒有很明顯的秋天感覺要出現。

下周二仍受東北季風影響，不過，吳聖宇表示，小犬颱風外圍的乾空氣靠近，降雨減少，各地以多雲到晴的天氣為主，白天陽光轉強，迎風面高溫略為上升到30-32度，其他地方持續有32-34度高溫機會。下周三到周五的天氣就跟小犬颱風的移動變化有很大的相關性。

今年第14號颱風小犬今天凌晨2時在菲律賓東方海面形成，吳聖宇表示，未來會先向北北西移動，之後太平洋高壓增強，方向轉回西北西或偏西移動，大方向趨向巴士海峽，速度也有加快的趨勢。

他說，依照目前預報資料，小犬颱風很有可能會下周三晚間到下周五清晨通過巴士海峽、向西移動，下周四應該會是最接近台灣的時候。未來中心靠近的程度仍有變化空間，發布颱風警報的機會高，但是詳細的發布時間以及可能涵蓋的區域都還有待觀察。

吳聖宇表示，由於下周三到周五可能受小犬颱風影響，桃園、大台北、東半部、恆春半島、高屏山區降雨機會高，尤其花東、恆春半島一帶有機會出現較明顯的雨勢，新竹以南到高屏的平地受地形屏障，降雨較少，各地沿海以及空曠地區有機會出現強陣風。未來若颱風路徑較接近，風雨的情況就會更為明顯。

下個周末是國慶連假的前半段，吳聖宇說，颱風應該已經遠離，不過後續東北季風有持續影響趨勢，迎風面地區天氣恐怕還是有比較高的降雨機會。

颱風 高溫 雨量

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