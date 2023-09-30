長期天氣展望 氣象署：10月底前仍有熱帶擾動生成機會

中央氣象署發布9月30日至10月27日長期天氣展望，10月底前，南海及菲律賓海仍有熱帶擾動生成的機會。

中央氣象署說，模式預測未來第1周期初至期中東半部及北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，期末受熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，降雨機率增加，且東半部可能有較大雨勢。

第2周環境水氣仍多，降雨以迎風面的東半部及北部為主，並受北方系統接近影響，氣溫略降。此外，10月底前，南海及菲律賓海仍有熱帶擾動生成的機會，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。