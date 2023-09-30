小犬颱風恐威脅台灣 彭啟明估下周二晚海警、賈新興曝降雨熱區

輕度颱風小犬今天凌晨2時生成，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，9月第二個颱風生成；台灣10月初的天氣狀況，就看它的移動路徑。

小犬颱風下周可能影響台灣天氣。賈新興說，初步研判下周二晚上起，新竹以北開始受它的外圍環流影響，開啟了降雨模式，宜蘭可能也開啟了長時間降雨模式，持續追蹤。

賈新興表示，根據目前小犬颱風跑的路線，下周三至周五宜花東及屏東山區是降雨的熱區，尤其是花東及屏東的山區。再觀察兩天，小犬颱風的預報趨勢持續滾動更新情資非常重要。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，預估小犬颱風今明兩天將向北北西移動，強度逐漸增強，下周一開始轉向西北西移動，大致趨向巴士海峽，最快可能於下周二晚間發布海上颱風警報，下周三到周五之間通過巴士海峽向西移動，動態變化仍大，須密切觀察。

彭啟明說，今天不受颱風影響，仍受偏東到東北風環境影響，為多雲到晴天氣，午後山區有局部短暫陣雨發生機會。明天東北季風增強，東北部轉為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣。