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小犬颱風下周影響台灣 專家指1關鍵：甚至可能直撲而來

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小犬颱風下周影響台灣 專家指1關鍵：甚至可能直撲而來

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布颱風消息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今年第14號颱風小犬，是日本命名，小犬星座的意思。

吳聖宇說，由於明天到後天之間台灣北方有西風槽東移，太平洋高壓有減弱斷裂趨勢，因此它會先向西北西轉北移動，逐漸移入太平洋高壓的斷裂處。但是因為西風槽太偏北，預估不會直接牽引。等到西風槽繼續向東移動後，太平洋高壓重新加強連結，它將恢復往西移動的趨勢，指向巴士海峽而來。

「中間這一段偏北的幅度跟角度，將會是影響台灣程度的關鍵」，吳聖宇表示，如果偏北走得比較多，後面轉西點的位置就會比較偏北，轉西後對台灣的威脅也就會比較大，甚至有可能直撲東部、東南部而來。

他說，相對的，如果偏北的時間較短，幅度較小，那麼未來轉西點的位置就會偏南，就有可能通過巴士海峽西進，對台灣的影響會相對小一點。未來這2-3天的變化將會相當關鍵，值得密切注意。

今天持續受到偏東到東北風影響，迎風面有短暫陣雨，中南部午後有熱對流雷雨，白天持續炎熱高溫

明天入秋第一波東北季風南下，持續影響到下周二，迎風面持續有短暫陣雨，明天到下周一迎風面降雨較多，可能有局部較大雨勢，中南部山區午後仍有局部短暫雷雨。

下周二水氣減少，大部分地方為多雲到晴。迎風面白天高溫下降，稍微轉涼，但仍有30度上下，其他地方依然炎熱。

下周三到周五的天氣，要看小犬颱風的移動狀況而定。吳聖宇說，愈接近，影響程度愈大。不至於拖到國慶連假，但是有可能讓台灣附近水氣持續偏多，天氣仍不穩定，變數還很大，有待觀察。

颱風 高溫

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