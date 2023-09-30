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不斷更新／今有北返車潮 國道避14地雷 高公局籲這時間上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供

（5:40更新）

今天為中秋節連續假期第2天，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時以後出發；國5南向用路人下午5時以後出發，另國5北向用路人建議上午9時以前出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施，5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口匝道、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供

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