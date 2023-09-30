百歲孤寂 ─孤獨篇／多問候 不嫌煩 讓長輩有被愛感

新活藝術創辦人暨執行長康思云多年來透過藝術創作陪伴長輩，她觀察，長輩的孤單感分為兩個族群—戰後嬰兒潮世代，六、七十歲的長輩雖然常有抱怨，但也有想要改變現狀的意願，她會適時鼓勵長輩有意識地探索自己、尋求改變；但八、九十歲的長輩，多數已經習慣自己的孤獨狀態，要期待其自我覺醒比較困難。

面對孤獨感，家中長輩無論是還會抱怨，或是已經認命，親近的家人都可以做些事陪伴，以下是康思云的建議：

一、對他們好奇，會讓老人家覺得被愛

邀請長輩聊兒時古老時光：「你們小時候有零食吃嗎？都吃什麼？」「一塊錢可以買什麼？」「我們現在枕頭放羽毛，以前的枕頭裡面是放什麼？」對他們的好奇，會讓老人家覺得被愛，也有機會產生有不同的對話。

二、對長輩重複的話，多問一句

長輩可能會重複說一些事情，家人多數的反應是不耐煩，康思云鼓勵大家勇敢談得更深，探問：「後來呢？」或是多問：「所以你的感覺是怎麼樣？」或許能夠有機會發現他真實的需要。

三、善用科技，增加互動品質

在網路無弗屆的世代，有許多工具可使用，康思云有朋友家人分住在不同地方，但是全家約好每周某個固定時間上線視訊，互道這周的生活近況；獨居的父母也很開心。

她提醒，父母與孩子分離是必然，在養大孩子的過程中，就是在教他們獨立，去追求自己的人生。當他擁有自己的人生，很有可能不會在身邊。康思云感受到，長輩的孤單感並不在孩子的距離遠近，而在關係的好壞；只要有心，即便住在國外也有良好的互動；關係不好，就算同住也仿若陌生人。

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬則建議，「只要人出現就有用」。她舉例，曾經有個心理治療改善老年憂鬱的研究，對照組的老人家即便沒有接受心理治療，也因為研究需要定期出門，與人有互動，研究結束後，憂鬱情況竟得到改善。

當有中年子女來詢問，如何照料憂鬱及孤單長輩時，她就建議排好班表，每天都有人回去、常常有人打電話給長輩。蔡佳芬提醒，孤獨感攸關個人生命議題，陪伴者要清楚，再怎麼盡力都只能扮演「好的外在環境」，內在能不能改變，要靠當事人自己。