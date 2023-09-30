聽新聞
test
0:00 / 0:00

百歲孤寂 ─孤獨篇／多問候 不嫌煩 讓長輩有被愛感

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
面對長輩的孤獨感，親近的家人都可以做些事陪伴。示意圖 。本報資料照片
面對長輩的孤獨感，親近的家人都可以做些事陪伴。示意圖 。本報資料照片

新活藝術創辦人暨執行長康思云多年來透過藝術創作陪伴長輩，她觀察，長輩的孤單感分為兩個族群—戰後嬰兒潮世代，六、七十歲的長輩雖然常有抱怨，但也有想要改變現狀的意願，她會適時鼓勵長輩有意識地探索自己、尋求改變；但八、九十歲的長輩，多數已經習慣自己的孤獨狀態，要期待其自我覺醒比較困難。

面對孤獨感，家中長輩無論是還會抱怨，或是已經認命，親近的家人都可以做些事陪伴，以下是康思云的建議：

一、對他們好奇，會讓老人家覺得被愛

邀請長輩聊兒時古老時光：「你們小時候有零食吃嗎？都吃什麼？」「一塊錢可以買什麼？」「我們現在枕頭放羽毛，以前的枕頭裡面是放什麼？」對他們的好奇，會讓老人家覺得被愛，也有機會產生有不同的對話。

二、對長輩重複的話，多問一句

長輩可能會重複說一些事情，家人多數的反應是不耐煩，康思云鼓勵大家勇敢談得更深，探問：「後來呢？」或是多問：「所以你的感覺是怎麼樣？」或許能夠有機會發現他真實的需要。

三、善用科技，增加互動品質

在網路無弗屆的世代，有許多工具可使用，康思云有朋友家人分住在不同地方，但是全家約好每周某個固定時間上線視訊，互道這周的生活近況；獨居的父母也很開心。

她提醒，父母與孩子分離是必然，在養大孩子的過程中，就是在教他們獨立，去追求自己的人生。當他擁有自己的人生，很有可能不會在身邊。康思云感受到，長輩的孤單感並不在孩子的距離遠近，而在關係的好壞；只要有心，即便住在國外也有良好的互動；關係不好，就算同住也仿若陌生人。

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬則建議，「只要人出現就有用」。她舉例，曾經有個心理治療改善老年憂鬱的研究，對照組的老人家即便沒有接受心理治療，也因為研究需要定期出門，與人有互動，研究結束後，憂鬱情況竟得到改善。

當有中年子女來詢問，如何照料憂鬱及孤單長輩時，她就建議排好班表，每天都有人回去、常常有人打電話給長輩。蔡佳芬提醒，孤獨感攸關個人生命議題，陪伴者要清楚，再怎麼盡力都只能扮演「好的外在環境」，內在能不能改變，要靠當事人自己。

數位版看這裡

中年時期超前部署 晚年不當孤單老人

老年時期的孤單是必然嗎？多數孤單的老人，在中年時期就是孤單的，只是中年的人生責任多而繁重，多數人總是忙於應付需求，沒有機會審視內心。要怎麼判斷自己是不是孤單中年？要如何在中年超前部署，讓自己不至於變成孤單老人呢？數位版裡有更多的分析與建議。

百歲孤寂／孤單不是老了才出現！從中年經營良好關係 得多講「閒話」

長輩 孤獨 憂鬱

延伸閱讀

百歲孤寂 ─孤獨篇／做3件事 老年孤單不上身

百歲孤寂 ─孤獨篇／講生命故事 回應孤單

爸爸過世後，媽媽變得很奇怪！是老年憂鬱症？還是失智？

長輩有憂鬱症？「1方法」篩檢長輩是否憂鬱 未來透過AI介入心理諮商

相關新聞

「這病毒」正在流行高峰！ 台中高檔月子中心驚傳群聚感染

近期兒童感染病例大流行，造成醫院兒科病床爆滿，又以呼吸道融合病毒RSV約占五成最多，台中市衛生局證實，台中某高檔月子中心...

消費者投訴好市多頂級牛肉「發霉傳惡臭」 高市衛生局出手了

今天是中秋節，高雄有消費者早上到好市多買美國頂級牛梅花薄肉片準備烤肉，不料打開後卻聞到臭味，查看後發現肉疑似發霉，「真的...

明國道南向車流仍為平日1.2倍 14處易壅塞路段一次看

今天為中秋連假首日，高速公路局表示，截至晚間6點，國道交通量為91.8百萬車公里，壅塞路段已陸續紓解。明天預估國道交通量...

已2度示警別再種！高麗菜價揚 9月起栽種量逼近超種紫爆

8月、9月菜價偏高，高麗菜價也是，吸引農民自9月起搶種高麗菜，9月上旬、中旬高麗菜苗出售量都已達警戒值的紅燈。農糧署今天...

中秋要注意！烤肉埋下「腹瀉警報」 醫生提醒：連拉超過5次快就醫

中秋連假除了賞月外，民眾也聚餐烤肉。根據疾管署統計中秋節前後腹瀉戒診人次增加，上周已經累計15萬人次，連續兩周攀升。兒科...

中秋連假一樣忙！民眾進急診室 「2類問題」最常見

月圓人團圓，也要平安過好節。馬偕醫院急診醫學部主任兼副院長簡定國指出，中秋連假民眾就診原因，常見感冒、腸胃道不適，以及因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦