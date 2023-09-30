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百歲孤寂 ─孤獨篇／做3件事 老年孤單不上身

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
新活藝術會透過藝術創作讓長輩回顧生命、整理人生，許多長輩因此重新開啟和家人的話題，串起過往人際連結，孤獨感也減少。圖／康思云提供
新活藝術會透過藝術創作讓長輩回顧生命、整理人生，許多長輩因此重新開啟和家人的話題，串起過往人際連結，孤獨感也減少。圖／康思云提供

生命中的孤獨，很多時候是有意義的選擇，但老年時期的孤獨卻常常是身不由己——當身處茫茫人海卻不被理解、當朋友伴侶陸續離世、當年輕時的作為導致老後孤苦無依。

長期的孤獨感容易導致憂鬱症，也有比較高的比例出現失智症、高血壓、心臟病等疾病。孤獨感對身心的傷害比我們想像得還要大，該如何面對呢？

林先生年輕時遊手好閒、家暴太太、從未負起責任養家，年邁後遭孩子遺棄，又老又病的他被社會局安置到機構，在四處都是人的機構，他感到非常孤獨。

吳爺爺長期失眠，定期到精神科看診拿藥，有次幽幽地跟醫生提起，他年輕時努力栽培子女，用盡資源把孩子送去國外念書，後來子女都在國外成家工作，近年因為疫情一年見不到一次面，他常在夜裡輾轉難眠，覺得此生最後悔就是太用力養小孩，致使老後無人陪伴。

陳阿姨就是吳爺爺羨慕的那種人，有先生、中年兒子同住陪伴。但先生退休了什麼事都不做、襪子亂丟，邀他出遊也不願意；兒子則是早上起床就出門工作，回家就關進房間，一周說不上三句話。陳阿姨只有在做家事煮飯時感受到「三人份」，多數時間覺得孤伶伶。

奶奶年輕時喪偶，獨自把三個小孩養大，孩子孝順，常常帶著孫子輩、曾孫輩回家，她住的地方總會溢起四代同堂的歡笑聲。但年逾九十的魏奶奶偶爾也會跟孫女説，她覺得自己活夠了，那些和他一起來到地球上的人，陪伴她經歷人生每個重要階段、知道她的成長、喜好的人一個個走了，她感到孤單。

人生行至老年期，各有各的孤獨感故事，這樣的感受出現的時候無法預料，情況也不易改變。台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬解釋，決定孤獨感的，不是一個人每天遇到多少人，而是他期待的社會關係的質與量，與他實際獲得的是否相符。例如Ａ認為年節和家人電話報平安就是良好關係、Ｂ認為每周都要一家四代人吃飯相聚才行，當假期同樣是一個孩子回家探望時，兩人的感受就會大不同。

蔡佳芬指出，孤獨感和憂鬱症有高度相關。可能原本活躍的人罹患憂鬱症後社交退縮，感到孤獨；長期的孤獨感也容易導致憂鬱症。不只憂鬱症，孤獨感對人的身心都有負向影響，長期感到孤獨者，有比較高的比例出現失智症、高血壓、心臟病等疾病。

感受孤單失落時，蔡佳芬建議為自己積極行動，「沒有的東西就自己想辦法去取得啊。當然有人可能運氣很好，人生遇到一個人可以一直給你，但那是運氣，不是每個人都有這樣的運氣。」

她有三個建議，一來是讓自己成為可愛、有智慧的老人，想想過往生命裡那些讓你靠近、請益、聊天的長者是什麼模樣，成為像魏奶奶一樣的可愛老人，而非像林先生的可憐老人。

第二是管理對他人應該陪伴的欲望，找到生活的平衡與安適及靈性的富足，讓生命的豐富感可以自給自足。

第三是積極創造人際連結。尤其在年輕時，就好好經營伴侶、親子關係，用心經營的關係都是在累積情感的存款，即便到了老年期有許多事件會消磨家人間感情，存款夠豐厚就比較能夠度過。

不可不知

為孤獨的長輩 尋找幸福好友

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿在關心獨居老人議題時發現，社區中不願意走出來的獨居長輩，常常伴隨著憂鬱或是其他身體的疾病，是孤獨感的重災區。

基於此，老盟去年和全台八個社區展開了「社區共好暨孤獨處方箋」計畫，培訓社區關懷據點初老志工，讓他們受某些專業訓練後，去陪伴社區裡走不出來卻又很需要連結的老人家。

張淑卿強調，有別於原有的社工評估、社會福利模式，這個計畫想要提供給孤獨長輩的，是個可以增加社會互動、創造人際連結的「好朋友」。

志工們會兩人一組到老人家家裡，不是只有量血壓、關懷訪視，還一起生活、聊聊天、話家常。

例如志工白天可能在關懷據點學插花，或是有趣的活動，下午去找好朋友時就可以分享，甚至一起做、一起玩。讓地理上封閉限制的長輩，透過這種人際的互動，跟社區有些連結，降低孤獨感。

數位版看這裡

中年時期超前部署 晚年不當孤單老人

老年時期的孤單是必然嗎？多數孤單的老人，在中年時期就是孤單的，只是中年的人生責任多而繁重，多數人總是忙於應付需求，沒有機會審視內心。要怎麼判斷自己是不是孤單中年？要如何在中年超前部署，讓自己不至於變成孤單老人呢？數位版裡有更多的分析與建議。

百歲孤寂／孤單不是老了才出現！從中年經營良好關係 得多講「閒話」

孤獨 憂鬱症 奶奶

延伸閱讀

百歲孤寂 ─孤獨篇／多問候 不嫌煩 讓長輩有被愛感

爸爸過世後，媽媽變得很奇怪！是老年憂鬱症？還是失智？

長輩有憂鬱症？「1方法」篩檢長輩是否憂鬱 未來透過AI介入心理諮商

每年有千位65歲以上輕生！老年憂鬱症就醫率低，常誤解為老化、失智、防衛心重

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