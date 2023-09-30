院長講堂／邱冠明改變醫院 員工增幸福感

亞東醫院是新北市第一間醫學中心，2021年疫情期間，邱冠明接任院長，遭逢三級警戒，一上任考驗就接踵而至。他帶領亞東醫院挺過新冠肺炎院內感染危機，收治新冠重症病人數全國第一，充分顯露外科醫師冷靜性格。邱冠明說，外科醫師訓練就是「改變你能改變的事」，他膽大心細，一心想擦亮亞東醫院這塊金字招牌。

念外科的料 天沒亮就去巡房

邱冠明來自警察家庭，因父親職務調動，童年經常搬家，國小就念了5間，南到屏東、北到苗栗的學校都讀過，直到國中才定居於高雄就讀。由於他在國中、高中的成績不錯，大學就順利考上台大醫學系。

一人隻身從南部到台北念書，邱冠明笑說，大一、大二常蹺課、跑社團，心思不在課業上，直到大三上到解剖課，才真正知道自己在學什麼，整學期的解剖課9成以上由他完成，還自嘲是「手賤」，連當時助教都說他一定是走外科的料。

1992年，他公費申請到哈佛醫學院見習2個月，分別選了心臟科及血管外科課程，跟著哈佛心血外科總醫師磨練，早上6點天還沒亮就去巡房，那時養成的習慣也一路保持至今。除見習經驗外，希望立竿見影的性格，也進一步推著他往外科走。

朱樹勳關門弟子 隨師到亞東

邱冠明進入台大醫院當住院醫師後，遇到當時的外科主任朱樹勳，從此走上心臟外科這條路。他因此被視為是朱樹勳的得意門生，他笑說「關門弟子比較符合」。

朱樹勳和邱冠明的父親同年，兩人互動亦師亦父，邱冠明用日語稱呼朱樹勳「先生」。在這段期間，他跟著朱P一起動許多手術，經驗快速累積，後來朱P為他背書，讓病人都去找他開刀，這對他來說是一種肯定。

1999年，朱樹勳出任亞東醫院院長，邱冠明也跟隨來到亞東，一路從科主任、部主任、醫療副院長到院長，一晃也20幾年。邱冠明認為，兩世代追求的事物不同，上個年代寫歷史，這個世代則要求品質，包括住院時間短、投入資源回報高等，「既然老師開大，我們就開小的」，朝向微創心臟手術發展。

亞東醫院院長邱冠明(左)看診時，仔細向病人說明。圖／邱冠明提供

設微創瓣膜中心 各國紛取經

邱冠明帶領團隊以「內視鏡微創心臟手術」，獲得第15屆國家新創獎的臨床新創獎，並成立全台唯一結合心臟內外科的「微創瓣膜中心」，持續且大量做微創瓣膜手術，連日本、韓國、中國到印度的醫師都來取經。

過去亞東醫院名聲不如現在，曾有計程車司機向他吐露對亞東醫院的不信任，他也堅定地告訴對方「我們來就是要讓醫院改變」，6年後亞東醫院就成為醫學中心，董事會加碼蓋新大樓、醫院擴張4倍、醫護人數增5倍，如今規模約4千人。

邱冠明認為，亞東醫院營運單純，目標有兩個，一是增加無形資產，如名聲，二是有形資產，增加設備、人員等。希望員工不僅有專業尊嚴，也有幸福感，去年爭取為全院員工每月加薪1千元，等於一年人事成本多支出5千萬元，雖然只是小確幸，但他認為應該為員工爭取。

愛跑步爬山 到世界各城晨跑

談起養生，邱冠明坦言，沒有太多獨到之處，而是善用父母給的良好基因，近年迷上跑步、爬百岳，也會利用出國開會機會，到各城市晨跑，藉此欣賞異國風光。回顧前半生的求學、職涯經歷，邱冠明認為，醫師是很有意義的角色，當醫師看到病患生活品質變好，很有成就感。

亞東醫院院長邱冠明說對養生沒有太多獨到之處，有時出國到各城市晨跑，也曾到日本北海道滑雪。圖／邱冠明提供