健康你我他／超前部署 才有長命本錢

聯合報連續三年推出「六種動物測驗你的退休力」，我是王者獅子，這次填答分數提高了幾分，主要財務部分加強了。雖然我愛運動，也重養生，但世事難料，未來能健康活多久無法預知，準備足夠的退休金，才有長命的本錢。

公公及娘家媽媽都是高齡之人，街坊鄰居超過平均壽命的也不在少數，台灣明顯步入高齡社會。人老了，許多身體器官也跟著衰老，許多老人生活無法自理，不管是家人、外勞照顧或住安養院，都要花錢，若退休前沒有好好規畫自身財務，活得太久，自己和家人都會很辛苦。

之前因有月退俸，只要省吃儉用，日子也過得下去，但看到很多長者長期臥病在床，認知到若沒有一點積蓄，真的就晚景淒涼。

檢視我的退休力，發現若不健康餘命太長，退休俸可能不足以支撐日後生活所需的花費，買了一些穩健型股票，等領股息或配股，再把多賺的股利股息買長照險。為了成為健康老人，退休後，我大都自己煮食，力求營養均衡；養成運動習慣，游泳、打球增強體力，爬山訓練腳的肌耐力。

也簽署預立醫療決定書，若失能或失智，遇到需要急救狀況，一切順其自然，我不想沒有尊嚴的活著。這一切超前部署，只求盡人事而聽天命。畢竟「台灣不健康餘命平均7至8年」，誰知道自己是不是其中的一個啊。